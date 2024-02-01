Вбивство 12-річної дівчинки у Дніпрі: з'ясувалися моторошні подробиці життя дитини (відео)

У Дніпрі сталося вбивство 12-річної дівчинки. Про зникнення доньки мати сповістила поліцію 29 січня, відтоді тривали пошуки. Тіло дитини знайшли з ножовими пораненнями на узбіччі, прикрите землею, сухостоєм та сміттям.

Більше про моторошний злочин дізнавалася кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Дівчинку шукали два дні, а знайшли вже без ознак життя на узбіччі малолюдної дороги у спальному районі Дніпра. Це шлях до дач, де взимку майже нікого немає. Фото зниклої дівчинки Марійки напередодні облетіло усі соцмережі. Небайдужі у пошуках прочісували район. Серед них до останнього плекала надію пані Олеся – мати приятеля зниклої дівчинки.

"Дитина моя була вдома. Я побігла по всіх, де вона (Марія – ред.) може бути. Думаю, може, її хтось налякав, може, хтось образив. Вона довіряла мені. Цілий вечір пробігала, шукала – не знайшли. А зранку йшла на роботу – і стоїть поліція. Добра дівчинка, добродушна. Не знаю! Мені важко зараз про неї говорити", – каже Олеся.

Дівчинка росла у складних умовах, – кажуть усі, хто її знав. Небайдужі годували дитину, яка просила їсти.

"Я просто в кафе працюю, годувала її. Він (син – ред.) раз її привів: мама, можна переночує, бо її мама з дому вигнала. Я кажу: як так?! Викликала поліцію, відвезли мамі. Все. Мама п'є. Дитиною не займається", – розповіла мати приятеля Марії

Ані криків про допомогу, ані підозрілих звуків жителі сусідніх будинків не чули. Хіба бачили дівчинку у сумнівній компанії.

Сусідка бачила, як Марія сиділа на теплих трубах і розмовляла з якимсь дорослим чоловіком.

"Сказали, що вона була у рожевій куртці, а я згадав, що бачив, як каптур валявся, на днях, від рожевої куртки. Вони почали шукати і знайшли у канаві її", – розповів сусід дівчинки.

Причини смерті зʼясовують експерти. А правоохоронці - усі обставини трагедії.

Хто підозрюваний у цьому страшному злочині і чому окреме покарання може бути для батьків дівчинки – докладніше у наступних випусках.

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Нагадаємо, на Кіpовогpадщині чоловіку з села Суботці оголосили обвинувальний виpок за зґвалтування неповнолітньої.

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