Вбивство 16-річного хлопця у Київському фунікулері: що каже підозрюваний

Підозрюваному у вбивстві підлітка у Києві у фунікулері обрали запобіжний захід - два місяці під вартою без права внесення застави. У соціальних мережах ширилась інформація, що нападника, начебто, відпустили і що він утік. Проте в Управлінні державної охорони, де працює підозрюваний, цю інформацію спростували.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Затриманому працівнику Управління держохорони Артему Косову - 30 років. Його підозрюють у навмисному вбивстві підлітка на столичному фунікулері.

За словами свідків, чоловік напідпитку, почав чіплятися до компанії старшокласників і конфліктувати. А на виході з вагона - накинувся на одного із підлітків. Школяр головою вдарився об скло та дістав смертельний поріз у шию. Юнак стік кров'ю ще до приїзду швидкої. Нападника затримали на місці. Проте він не погоджується із висунутими йому обвинуваченнями. І жодного слова на свій захист у суді не промовив. Натомість адвокати підозрюваного воліють проводити засідання у закритому режимі.

Артем Косов

Вже за зачиненими для журналістів дверима, прокурор у судовому засіданні наполягає - доказів провини у скоєнні навмисного вбивства достатньо для тримання підозрюваного під вартою. Є покази свідків, є відео з камер спостереження. Також є результати експертизи, яка підтверджує - нападник був напідпитку. Адвокати потерпілої сторони переконані провину підозрюваного можна довести.

Після двогодинного засідання суддя ухвалює рішення. Артем Косов на час розслідування сидітиме у слідчому ізоляторі. Щонайменше до 5 червня чоловік проведе за ґратами без права внесення застави.

Артем Косов у суді

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