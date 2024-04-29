Вбивство 16-річного хлопця у київському фунікулері: з'явилися нові шокувальні подробиці (відео)

Свідок трагедії підкреслив, що нападник, від якого йшов страшний перегар, не спотикнувся, а саме кинув Максима з усієї сили у скло фунікулера.

Стали відомі нові шокувальні деталі скандального вбивства 16-річного юнака на станції фунікулера в Києві. Друг загиблого Максима Захар Пучка, який був свідком трагедії, в ефірі "1+1 Україна" зробив гучну заяву.

Хлопець розповів, як того трагічного дня вони з друзями їхали фунікулером, жартували один з одним, і раптом до них у розмову втрутився незнайомий чоловік.

"Він намагався нас зачепити, але я не відповідав на його закиди", – розповідає Захар.

Відповідаючи на запитання, чи звертався той чоловік до нього особисто, підліток зазначив, що він до всіх звертався.

"Він почав тицяти пальцями і до всіх звертатися. Я сказав: "Максиме, давай ми ніяк не будемо втручатися у цю розмову, просто повернемося і будемо дивитись на Київ". Він знову звернувся до Максима, почалася розмова у них. Я б сказав, це не розмова, це монолог був – чи готовий він віддавати борг Батьківщині. Максим сказав: "Так, коли прийде час, я буду готовий без проблем". Той чоловік сказав таку фразу: "Виходь зараз з вагона, будеш показувати, як будеш віддавати борг Батьківщині". Ми почали виходити, ми одні з останніх з Максимом виходили. Я поруч з ним намагався йти і побачив, як цей чоловік просто несеться до нього", – згадує хлопець.

Захар розповів, що від нападника був страшний запах перегару. Хлопець із жахом пригадує, як чоловік руками схопив Максима і кинув. Підліток підкреслив, що нападник не спотикнувся, а саме кинув його друга з усієї сили в те скло.

"Макс встиг сказати: "Чому ви мене чіпаєте?" В цей момент розбивається скло і падає разом з ним, (Максим) пробиває головою центральне скло і голова стирчить назовні. Цей чоловік далі продовжує тримати Максима і смикати, намагаючись, напевно, викинути з вікна. В цей момент Маша почала тягнути його (нападника – ред). за каптур, почала відтягувати. Цей чоловік агресивно повернувся і сказав: "Я вас зараз теж усіх повбиваю". В цей момент я забризкав його балончиком, тому що він почав тягнутися кудись правою рукою. Як виявилось, у нього був пістолет, коли вже поліція приїхала", – розповів Захар.

Чому батьки хлопця переймаються, що підозрюваний не отримає заслуженого покарання, як прокоментувала смертельний інцидент сестра вбивці, які зв’язки обвинувачений має з судом і що на це відповість працівниця ДБР, дивіться вже сьогодні о 19:30 у "Говорить вся країна" на "1+1 Україна".

З'явилося відео з камер спостереження вбивства підлітка на фунікулері у Києві

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Нагадаємо, 7 квітня у Києві біля фунікулера чоловік, який працював водієм в Управлінні державної охорони України, штовхнув підлітка – він головою розбив вікно та помер від поранення шиї. Підозрюваного відправили під варту.

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