Вбивство 17-річного українця у Німеччині: подробиці трагедії та що відомо про нападників (фото, відео)

Міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства Володимира Єрмакова. Дипломати також контролюють лікування іншого потерпілого українця - Артема Козаченка.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібріґ.

Що відомо про напад на українців у Німеччині

Трагедія сталася у місті Обергаузен. Це на заході Німеччини, 40 кілометрів від Дюсельдорфа. Юнаки їхали автобусом у центр міста, як почалася словесна перепалка з групою підлітків. Тоді вони вийшли з автобуса на площі Віллі-Брандт-Плац, суперечка переросла у фізичну сутичку, у хід пішов ніж. Загалом четверо молодих людей отримали серйозні поранення.

17-річний Володимир Єрмаков та 18-річний Артем Козаченко отримали небезпечні для життя ножові травми. Вони були госпіталізовані, разом із українцями в лікарню привезли і 14-річного сирійця і 13-річну німецько-ліванську дівчинку. Підозрювані у скоєнні злочину змогли втекти з місця події.

Під час невідкладної операції Володимир Єрмаков помер.

Швидка у Німеччині

Що каже батько іншого потерпілого

ТСН поспілкувалась із батьком Артема Козаченка, який нині перебуває в реанімації. Батько із ним у лікарні. Він на зв'язку із консульством і поліцією і поки не коментує інцидент публічно. Він також дізнається, чи існує і надалі загроза для його родини.

Про стан сина повідомив, що Артем у реанімації, однак його стан поступово покращується.

Нападники уже потрапляли до поліції

Слідчі встановили особи двох підозрюваних, це 15-річний німець турецького походження і 14-річний німець грецького походження. Вони вже неодноразово потрапляли в поле зору кримінальної поліції за правопорушення. Однак потім 14-річного підлітка поліція відпустила.

Німецька поліція

Після ретельного кримінального розслідування прокуратура Ессена запросила ордер на арешт 15-річного підлітка з Гельзенкірхена за статтею "вбивство і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень". Цей ордер був виданий компетентним суддею. 14-річного підлітка з міста Херне після проведення поліцейських заходів передали законним опікунам, оскільки обґрунтувати невідкладну підозру проти нього в кінцевому підсумку не вдалося.

Що відомо про загиблого українця

У баскетбольній команді ART Gians, за яку грали українці, шоковані.

"Трапляються події, які іноді просто неможливо осягнути або передати словами... Ми сумуємо і прощаємося з нашим молодим гравцем Володимиром Єрмаковим, який став жертвою насильства і пішов з життя в суботу ввечері", - написали там.

Рятуючись від війни на батьківщині, у липні 2023 року він переїхав до Дюссельдорфа, де знайшов свій новий дім. Володимир був дуже популярним серед тренерів, товаришів по команді та друзів. Його запам'ятають як молодого хлопця, який випромінював чисту радість життя та спортивні амбіціями.

Вони підкреслюють,і що Володимир Єрмаков талановитий гравець і грав за їхню молодіжну команду та був номінований до молодіжної національної збірної Німеччини.

Нагадаємо, в МЗС України повідомили, що взяли на особливий контроль розслідування вбивства баскетболіста в Німеччині. Українські консули також контролюють лікування іншого постраждалого українця в лікарні Ессена. Його стан стабільний.

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