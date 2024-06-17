Вбивство 9-річної українки у Німеччині: підозрюваного спіймали в іншій країні, а батько дівчинки зробив заяву

Це вбивство сколихнуло світ! Вона знайшла притулок у Німеччині два роки тому, аби врятуватися від війни в Україні, але історія все одно закінчилася трагічно. 9-річну українку шукали тиждень, а знайшли за кілька кілометрів від дому вбитою. Ймовірного вбивцю знайшли не одразу, він зміг втекти до іншої країни! Тим часом батько вбитої дитини виступив із заявою.

Усі деталі розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Вбивство 9-річної українки у Німеччині

3 червня у німецькому місті Дебельн дорогою до школи зникла 9-річна дівчинка з України. На той момент було відомо, що її батько воює у лавах Збройних сил України, а дитина разом із матір'ю, сестрою та бабусею переїхала до Німеччини з Дніпропетровщини. Мати забила на сполох після того, як Валерія не повернулася додому у звичний час. Дівчинка мала сісти на звичайний міський автобус, яким щодня їздила на навчання.

Утім, до школи того дня вона так і не прийшла. Востаннє Валерію бачили близько 06:50 3 червня. Поліція оприлюднила фотографію та прикмети дитини, дані про її зріст та одяг у день зникнення. У повідомленні зазначалося, що дівчинка говорила “ламаною німецькою”. Пошукову операцію проводили як у Дебельні, так і в інших містах федеральної землі Саксонія, а також за межами Німеччини — у Польщі та Чехії.

Та вже за кілька днів пошуків, 12 червня, у лісосмузі неподалік від дому, де жила маленька українка, знайшли тіло дитини, після розтину німецька поліція заявила — це таки 9-річна Валерія. У поліції також розповіли деталі, що вбиту дитину виявили далеко від стежок у важкодоступній зоні з низькорослою рослинністю усього за 4 кілометри від дому, де жила родина.

Дитина кликала на допомогу?!

Згодом знайшлися і свідки, які чули, що з лісосмуги хтось благав про допомогу. У поліції одразу припустили, що Валерія знала злочинця особисто, тож власне тому розслідування зосередили на соціальному оточенні сім’ї.

Що відомо про підозрюваних?

Вже 13 червня у німецькій поліції заявили про двох підозрюваних, українця та молдованина, останнього знайти не змогли, українець публічно заявив про свою невинуватість і надав докази журналістам. Іншого підозрюваного розшукати одразу не вдалося, усе, що про нього було відомо, що він уродженець Молдови. Чоловік на ім’я Андрій проживав у Празі, він — колишній хлопець матері дівчинки, але за даними німецького видання Bild, в день зникнення дівчинки він був у Дебельні, писав матері дитини і вимагав зателефонувати йому.

Ймовірного вбивцю затримали

Його розшукували і німецькі, і чеські правоохоронці, й от 14 червня за інформацією німецької газети Bild, чоловіка затримали. Він зміг виїхати назад до Праги. Як розповіли німецькі правоохоронці, в одному з ресторанів Праги було затримано 36-річного громадянина Молдови. Зараз він перебуває під вартою в Чехії та невдовзі його мають перевезти до Німеччини. З’ясувалося, що у день вбивства його помітили камери біля будинку дівчинки, а сама дитина за кілька днів до зникнення розповідала, що її переслідує якийсь дорослий чоловік.

Другий підозрюваний — 55-річний українець Геннадій, який був сусідом сім'ї дівчинки. Однак він заявив, що має алібі на час зникнення дівчинки. Пізніше він зв’язався із журналістами та показав штампи у паспорті, які свідчать про те, що він перебував у цей час у Туреччині. Чоловік запевняє, що лікував зуби у Стамбулі — як доказ він надав чек суму 5110 доларів та показав “нові зуби”. Геннадій розповів, що вилетів до Стамбула 31 травня, тобто за 3 дні до зникнення дівчинки. А до Німеччини він повернувся тільки 12 червня, коли тіло дитини знайшла поліція.

Він також розповів, що про те, що його розшукують, він дізнався тільки після повернення до Німеччини. При цьому він зізнався, що бачив пропущені дзвінки, однак не реагував на них. Поліція затримала його, коли він повертався з аеропорту. Крім того, за словами чоловіка, з матір'ю Валерії Надією він познайомився два роки тому, вони зустрічалися п'ять місяців. Він визнав і те, що розійшлися вони не мирно, “він був злий і образив” маму дівчинки, а також і те, що з його боку лунали погрози, через що Надія навіть писала на нього заяву до поліції “за переслідування”, однак він запевняє, що з дитиною мав хороші стосунки, а її загибель “ранить його серце”.

У Німеччині вшанували пам’ять дитини

14 червня майже 2000 жителів міста Дебельн зібралися на центральній площі Обермаркту, де вшанували пам'ять вбитої 9-річної Валерії, яка знайшла прихисток від війни у Німеччині, але через два роки була жорстоко вбита дорогою до школи. Видання Bild зазначає, що на акцію пам'яті прийшов маже кожен десятий мешканець Дебельна, в якому живе близько 23 000 осіб.

“Зі сцени виступив бургомістр Свен Лібхаузер. Люди принесли квіти, свічки та м'які іграшки, а потім запустили в небо повітряні кулі”, — йдеться у повідомленні.

Заява батька

Із журналістами зв’язався і батько загиблої дівчинки, 32-річний Роман. Чоловік служить у ЗСУ, а з мамою дитини вони були розлучені. Батько ж заявив, що має намір приїхати до Німеччини за тілом, щоб поховати дочку на батьківщині: “Я хочу забрати доньку додому та поховати її тут, в Україні. Я не залишу її там”.

Найближчим часом Роман має прибути до Німеччини. Після звістки про зникнення дівчинки, йому надали відпустку. Зараз він оформлює відповідні документи для поїздки до Німеччини. Наразі це всі подробиці цю трагедію.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним загиблої дівчинки. Бережіть себе та своїх рідних.

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