Вбивство активіста Дем'яна Ганула в Одесі: з'явилися нові деталі

Невідомий стрілець застрелив громадського діяча, блогера й волонтера Дем’яна Ганула у середмісті Одеси. Він не приховував обличчя, а після пострілу впритул спокійно залишив місце злочину.

Про це повідомляє ТСН.ua.

31-річний Ганул був активним учасником Революції гідності, членом "Правого сектору" та очолював громадську організацію "Вуличний фронт", яка боролася з незаконною забудовою, імперською символікою та порушеннями мовного закону. Його однодумці вважають вбивство публічною стратою через його проукраїнську позицію.

"Це публічна страта саме направлена на те в том числі, щоб дискредитувати українську владу", — зазначив громадський діяч Владислав Балінський.

Раніше на Ганула вчиняли замахи — його били, обстрілювали та палили авто. Російські ресурси викладали його особисті дані, навіть призначаючи винагороду за напад.

Вбивство Дем'яна Ганула

Нагадаємо, в п'ятницю, 14 березня, в Одесі на вулиці вдень застрелили чоловіка. Згодом у поліції підтвердили факт стрілянини та назвали ім'я вбитого. Це відомий активіст та волонтер Дем'ян Ганул.

Раніше ми писали, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що до Одеси також направлено полк Національної поліції на чолі з її керівником Іваном Вигівським. Клименко зазначив, що взяв розслідування під особистий контроль.

Сестра вбитого заявила, що Ганулу постійно погрожували. Згодом з'явилося відео з місця стрілянини.

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