Вбивство активіста Дем'яна Ганула в Одесі: з'явилися нові подробиці від друзів загиблого

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула. Зухвалий злочин вчинено сьогодні, не ховаючи обличчя, в людному місці, посеред дня. Поліція розслідує цю справу як “убивство на замовлення”.

Кореспондентка ТСН Олена Черняєва, дізнавалася подробиці цього злочину.

О 10-30, коли тут пролунали постріли, на цьому бульварі було багато людей, зокрема і туристів. Очевидці кажуть, що вбивця діяв цинічно, холоднокровно, за кілька кроків від Дем'яна Ганула вистрілив йому у спину, а потім неспішно вже в лежачого зробив контрольний постріл.

Дем'ян Ганул / Скриншот із відео ТСН

Голова Нацполіції повідомив, що стрільцю 46 років. Він військовослужбовець, але у лютому самовільно залишив військову частину і перебуває у розшуку. Дезертира затримали по гарячих слідах. З невідомої причини він не позбавився зброї. У його квартирі знайшли дві гранати і пістолет, з якого, ймовірно, він і стріляв.

“По гарячих слідах за п’ять годин, особу встановити ще раніше близько 16 години, мотиви встановлюються. Пістолет і дві гранати. Не виключаємо, що скоєно на замовлення російських спецслужб”, – прокоментував голова Нацполіції Іван Вигівський.

Затриманий підозрюваний у вбивстві / Скриншот із відео ТСН

31-річний Дем'ян Ганул – відомий в Одесі громадський діяч, блогер і волонтер. Був учасником Революції Гідності, вступив у Правий сектор. А пізніше очолив “Вуличний фронт”, який боровся з незаконною забудовою, імперськими символами та порушеннями закону про мову. На Ганула вже вчиняли замахи – били, обстрілювали та палили авто. Його особисті дані російські ресурси виклали у відкритий доступ і призначили винагороду за напад. Є також інформація, що в Росії його заочно обвинувачували за кількома статтями кримінального кодексу. Його друзі кажуть, Дем'ян дотепер отримував погрози.

“Вважаю, що це однозначно замовне вбивство. Я від нього чув, що за ним досить давно слідкували. У нього була максимально проукраїнська позиція, багато хто її не розділяв, але це його вибір, це його позиція, він її тримав”, – каже друг загиблого Юрій Дегас.

Друг загиблого / Скриншот із відео ТСН

Версій самого злочину кілька – основна це замовлення росіян. Але є й інші. Зокрема, керівник СБУ Одещини розповів, що в жовтні минулого року правоохоронці затримали організатора замовного вбивства по гарячих слідах. І однією з цілей його також був Дем’ян Ганул. Друзі та однодумці загиблого називають те, що сталося, публічною стратою.

“Зараз вже російська пропаганда дуже і дуже все це розповсюджує. Це публічна страта саме направлена на те, в тому числі, щоб дискредитувати українську владу. Він постійно займав таку активну позицію і все це дратувало багатьох. Він очолював в публічному просторі проукраїнський рух. Це дуже боляче, бо ми друзями були”, – каже громадський діяч Владислав Балінський.

Поліція кваліфікувала вбивство як замовне, але під вартою нині лише виконавець. Тож злочин ще не розкритий.

Раніше ми писали про те, що з'явилося відео з місця стрілянини в Одесі.

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