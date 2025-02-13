Вбивство Фаріон: обвинувачений у бронежилеті та шоломі – нові подробиці

Нові подробиці у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон – вироку досі немає, проте єдиний підозрюваний Вʼячеслав Зінченко тепер не мовчить, а активно висловлюється у суді та спілкується з журналістами. Ба більше, на засідання він прийшов у бронежилеті, а під час засідання закинув звинувачення й доньці Фаріон Софії Особі, вона теж не змовчала. Адвокати ж продовжують наполягати на невинуватості хлопця.

Що заявив сам Зінченко, про що просив суддів і що ще стало відомо під час суду? Про всі деталі – йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

Нове засідання у справі Ірини Фаріон! Зінченко вразив всіх!

13 лютого у Шевченківському райсуді Львова відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Зінченко залишається єдиним підозрюваним у справі, якому загрожує довічне ув’язнення. Та цього разу й сам Зінченко не змовчав, але варто почати з того, що хлопця у залу суду привели у бронежилеті та касці.

Коли Зінченка запитали, для чого йому такий захист та посилена охорона, хлопець відповів, що все вийшло так, як він хотів, та додав, що "просто так вийшло". А коли журналістка запитала, що він очікує від засідання, відповів, що нічого цікавого, бо найцікавіше – попереду. Згодом Зінченко подав клопотання про доступ до телефонних дзвінків батькові і просив помістити його в окрему камеру, бо, мовляв, співкамерники палять цигарки, і дим йому шкодить.

"Це катування"

Адвокат порівняв такі умови з катуванням. Сторона обвинувачення заперечувала клопотанням, бо батько – свідок у справі й, на їхню думку, це нашкодить об'єктивному розгляду, а для одиночної камери законних підстав немає.

Водночас Ігор Сулима, адвокат Зінченка, наполягає на невинуватості свого підзахисного, бо, мовляв, у слідства немає всіх доказів. Зокрема, він спирається на відсутність зброї, з якої вбили Ірину Фаріон, й що Зінченко раніше не перетинався із мовознавицею. На суді також була присутня донька Ірини Фаріон – Софія Особа.

Зінченко дорікнув доньці Фаріон

Зокрема, їй Зінченко дорікнув через цивільний позов до нього на 15 млн грн за моральну шкоду через вбивство Фаріон. Самому ж Зінченку не сподобалося, що вона кудись збиралася поїхати 20 липня: "Скільки це все коштувало? І як це наближало нашу перемогу", запитав хлопець.

Мова йде про поїздку на море, куди Софія збиралась разом із матір’ю перед її вбивством. Тим часом адвокат Зінченка вирішив запитати у чата GPT, чи справжнє фото того хлопця в панамі, і додав, що насправді навіть не ясно, що то за локація.

Інший адвокат Зінченка Сулима заявив, що: "На одягу обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон не було порохових залишків, які бувають від пострілу".

Водночас прокурор раніше повідомив, що Зінченко зберігав зброю калібру 9 на 18 мм виготовлену або перероблену саморобним способом. Крім цього, прокурор наполягає, що Зінченко нібито ненавидів Ірину Фаріон через захист української мови. Тож можливий мотив вбивства – національна нетерпимість.

За його словами, обвинувачений ретельно готувався до вбивства: збирав конфіденційну інформацію, дані про місце роботи і проживання, підходи і відходи від місця злочину, розташування камер відеоспостереження, підбирав засоби маскування.

Врешті-решт, суд частково задовільнив клопотання В'ячеслава Зінченка. Йому дозволили розмовляти телефоном з батьком, але-от з курцями в одній камері все одно доведеться сидіти. На наступному засіданні будуть обговорювати питання доказів. Софія Особа заявила, що її обурює те, що Зінченко в бронежилеті, коли вона без. Також вона відповіла підозрюваному у вбивстві її матері на питання щодо грошей.

"Якщо Зінченко переживає, що гроші підуть на море, яке він в нас забрав, то тема моря для мене і моїх дітей закрита, бо це травма на все життя. Стосовно того, що він переживає за чужі гроші, хочу йому сказати, що він у своїх нотатках чітко детально розписував своєму батькові, як зняти гроші з крипти. І він на цей жорстокий злочин витратив 20 тисяч гривень і потім детально своєму татусеві розписав, що він розібрався, як зняти гроші з крипти", – каже донька Фаріон.

Куди підуть гроші і що каже адвокатка потерпілої сторони

Софія зазначила, що гроші підуть на бригаду Нацгвардії "Рубіж", у якій служив її чоловік та кілька місяців тому загинув на фронті. В свою чергу адвокат родини Ірини Фаріон Наталія Романик, заявила про спробу адвокатів Зінченка затягнути справу. До речі, прокурор та адвокати до наступного засідання отримали завдання. Мають розпочати із письмових доказів, а також допитати потерпілих та свідків. Наступне засідання суду відбудеться 26 лютого об 11:00.

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ВБИВСТВО ФАРІОН: обвинувачений у бронежилеті та шоломі! Нові подробиці

Нагадаємо, що сьогодні, 13 лютого, на засіданні суду підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірина Фаріон – В'ячеслав Зінченко на суді заявив, що не визнає своєї провини.

19 липня 2024 року невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника.

25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

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