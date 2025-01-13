Вбивство Фаріон: підозрюваний раптово звернувся до батька, який зараз на війні (відео)

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко просто у прямому ефірі раптово звернувся до свого батька, який зараз на війні. Це трапилося під час засідання суду у Львові 13 січня. Водночас донька Ірини Фаріон вимагає 15 мільйонів гривень за моральну шкоду від 18-річного підозрюваного. А тим часом хлопця прийшли підтримати його друзі.

Про усі деталі справи йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

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Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив заяву

13 січня розпочалося нове засідання Шевченківського суду у Львові у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. У залі суду присутні обвинувачений В'ячеслав Зінченко, його мати та навіть його друзі. На суд також прийшла й донька вбитої Софія Особа. Коли підозрюваного у вбивстві вже привезли до суду, він раптово звернувся до свого батька, який наразі перебуває на фронті. Виявилося, що у нього сьогодні день народження.

"Я за тебе щодня тримаю кулаки. Рано чи пізно ми зустрінемося на волі", – сказав хлопець.

Що каже мати Зінченка

Тим часом мати підозрюваного В’ячеслава Зінченка Олена розповіла, що тепер може спілкуватися із сином поза судовими засіданнями. Вона заявила журналістам, що нібито з 2025 року Зінченко отримав такий дозвіл.

"Дозволили з Нового року зателефонувати йому. Він телефонує один раз на тиждень, 15 хвилин. Ми з ним тепер розмовляємо, можна сказати, це новорічний подарунок", – каже жінка.

Не змовчала донька Фаріон

Жінка також заявила, що у звільнення сина їй допомагають вірити "вищі сили". Не змовчала на суді і донька загиблої Софія Особа.

Вона подала заяву про відшкодування моральної шкоди на 15 мільйонів гривень. Про це заявила адвокатка Наталія Романник під час засідання у львівському суді 13 січня. Також зазначається, що якщо компенсацію Софії виплатять, то всі 15 мільйонів вона нібито планує скерувати на потреби ЗСУ, а саме бригади, де проходив службу її чоловік Василь Особа, який загинув на передовій.

Водночас адвокат підозрюваного Юрій Немировський заявив, що на дослідження позовної заяви необхідно багато часу і зробити це під час засідання неможливо. Тому вимагав оголосити перерву. Крім того, він заявив, що його підзахисному надходять погрози в коментарях до публікацій у ЗМІ і просив надати йому додатковий захист. Суд задовольнив це клопотання.

Знову перерва у суді. Зінченку загрожує довічне?

13 січня суд мав почати розгляд справи по суті, однак тепер оголошено перерву до 13 лютого. Раніше суд продовжив Зінченку термін тримання під вартою до 4 березня. Нагадаємо, що кількома тижнями раніше у Нацполіції заявили, що підозрюваному В’ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину, тепер йому загрожує довічне ув’язнення. Його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю.

Що кажуть правоохоронці?

За словами правоохоронців, ще у 2022 році підозрюваний у вбивстві відомої громадської діячки Ірини Фаріон – 18-річний житель міста Дніпро, в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією. У поліції додали, що нібито якраз під час перебування у цих групах у підозрюваного і виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її позицію щодо захисту української мови та культури.

На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність – через це він задумав вбити мовознавицю. Також правоохоронці стверджують, що підозрюваний ретельно готувався до вчинення злочину – збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви, стежив, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю.

Деталі вбивства Ірини Фаріон

Нагадаємо, що Ірину Фаріон вбили 19 липня 2024 року просто біля її будинку у Львові, цей нахабний злочин сколихнув всю країну й на пошуки вбивці було кинуто сотні поліцейських. Згодом правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В’ячеслава Зінченка. Слідство встановило, що підозрюваний Зінченко прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого житла. 14 липня він переїхав в інше помешкання, а напередодні вбивства – 19 липня – ще раз змінив місце проживання.

З Дніпра до Львова хлопцеві надійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації – панаму, окуляри, сумку через плече. Правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром у РФ та його можливі звʼязки з Росією.

За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тис. зображень зі 170 камер відеоспостереження.

За даними Нацполіції, вбивство колишньої депутатки "готувалося не один день". Про розповідав заступник голови Національної поліції Андрій Небитов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком. За його словами, "підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу". Він зауважив, що після особистого спілкування з Зінченком вважає, що підозрюваний є "людиною абсолютно проукраїнською", "поважає Україну", а його батько воює на фронті.

Що про Зінченка кажуть експерти?

Чим керувався 18 річний хлопець – намагалися зрозуміти і експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголосив, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. Втім, поведінку Зінченка він називає "технологічною".

За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака.

Міг вбити не лише Фаріон?

Більше того, в МВС заявляли, що якби хлопця не зловили, жертв могло бути більше. Зокрема очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та стежив за засіданням облрад, та ймовірно, готував наступне можливе вбивство.

За його словами, у телефоні хлопця в пошукових запитах знайшли прізвища інших політиків та депутатів. Наступним у планах підозрюваного нібито міг стати народний депутат Макс Бужанський. Інших підозрюваних у справі так і не з’явилося. Раніше у судах своєї провини не визнавав і сам Зінченко. Під час обрання йому запобіжного заходу хлопець заперечував провину, а численні запитання журналістів про вбивство називав нудятиною.

Під час інших судових засідань хлопець не раз повторював, що Фаріон не вбивав, й зазначав, що путінський режим він засуджує.

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