Вбивство Ірини Фаріон: про що завтра може заявити 18-річний підозрюваний

Адвокат арештанта каже, що довести винуватість - це задача правоохоронців.

Завтра - два місяці від дня гучного вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Як з’ясував ТСН.ua, також завтра, ближче до обіду, у Львові заплановано провести судове засідання, де підозрюваному 18-річному В’ячеславу Зінченку мають обрати міру запобіжного заходу. Йому або продовжать тримання під вартою, або змінять на інший.

Адвокатка доньки Ірини Фаріон, Наталія Романик на пропозицію прокоментувати ситуацію, коротко повідомила ТСН.ua, що "завтра прокурор подасть нові докази".

Як відомо, нещодавно вона не виключила, що наполягатиме на тому, щоб обвинувачення було перекваліфіковано, після чого обвинувачений може отримати довічне позбавлення волі.

Своєю чергою, адвокат підозрюваного Ігор Сулима в коментарі для ТСН.ua розповів, що на його думку прямих доказів вини В’ячеслава Зінченко немає, крім того, за його словами, не знайдено пістолета, з якого було вбито Ірину Фаріон.

"Завтра у Галицькому суді Львова заплановане судове засідання. Прямих доказів його причетності (до вбивства Ірини Фаріон – Ред.) немає. Все таке: начебто хтось, начебто десь. Пістолет не знайдено", - стверджує адвокат Ігор Сулима.

На питання про те, чи дає покази В’ячеслав Зінченко, адвокат каже так: "Ні. Нехай правоохоронці доводять винуватість. Це їхня робота".

До цього Ігор Сулима додав, що його підзахисний написав записку, де зазначив, що якщо з ним щось станеться, то він повідомляє про свою невинуватість.

"Я думаю, що завтра він про це скаже", - каже адвокат.

"В ізоляторі мій підзахісний займається спортом, поправився, багато читає. Останнього разу я приніс йому п’ять книг. Твори Лесі Українки, філософів", - уточнює Ігор Сулима.

Вбивство Ірини Фаріон: що відомо

Ірина Фаріон померла в лікарні після того, як у неї стріляли ввечері 19 липня біля багатоквартирного будинку на вулиці Масарика, 3, де вона мешкала.

У Львові 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. 18-річний мешканець міста Дніпро В’ячеслав Зінченко впродовж двох місяців перебуває під вартою у слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.

Пізніше стало відомо, що донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин (Особа) вимагатиме для того, хто скоїв цей злочин, довічного позбавлення волі — найвищої міри покарання, передбаченого Кримінальним кодексом.

“Це вбивство було надзвичайно жорстоким, показовим. Він знав, що робив… Вбивця доклав максимальних зусиль, аби вбити Ірину Фаріон", - заявляла Софія.

Раніше повідомлялось про те, що вигляд квартири Ірини Фаріон вразив слідчих.

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