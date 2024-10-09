Вбивство Ірини Фаріон: стали відомі нові подробиці розслідування

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон суд залишив під вартою. Хоча адвокати просили відпустити В'ячеслава Зінченка під домашній арешт. Напередодні заяву розглядав Апеляційний суд.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

"На цій гучній справі судова зала, як завжди, виявилась замалою для усіх присутніх. Тут зібралися і рідні Вʼячеслава Зінченка, і студенти Ірини Фаріон. Сам підозрюваний - на відеозвʼязку. Його не одразу впізнаєш через зміну зачіски. Понад два тижні тому суд першої інстанції подовжив запобіжний захід Вʼячеславу Зінченку ще на два місяці тримання під вартою", - каже Марічка Кужик.

Адвокати Зінченка подали чергову апеляцію - просять домашній арешт.

"Жоден свідок не сказав, що він бачив саме Зінченка в момент скоєння злочину, що саме Зінченко перебував в той час і в тому місці. Така міра покарання сувора - тримання під вартою не може бути застосована, немає обґрунтованості того всього", - каже адвокат підозрюваного Ігор Сулима.

Адвокат В'ячеслава Зінченка

Прокурори наполягають: відпускати Зінченка під домашній арешт не можна, бо досі не знайдено зброю, і є підозри, що він може її сховати. А також, що є ризик, що Зінченко може переховуватися від слідства чи знищити докази.

"Свідки, потерпілі не допитувалися судом. Тому суд може покласти їх в основу рішення їхні показання виключно у тому випадку, коли вони будуть допитані судом. Констатовано існування ризику можливого тиску на свідків з метою спонукати їх до зміни показань", - каже прокурор Дмитро Петльований.

Коли судді йдуть до нарадчої кімнати - студенти Ірини Фаріон, які прийшли на засідання, просять присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять вбитої мовознавиці і її полеглого на війні затя. Нацгвардієць Василь Особа загинув на фронті два дні тому.

"Ірина Дмитрівна викладала і мене українську мову, була моїм репетитором з української мови. Мені важливо було підтримати Софію, в якої загинув чоловік. Він є героєм України, загинув за Україну", - каже Олеся Сащук.

В'ячеслав Зінченко

Рішення колегії суддів - запобіжний захід залишити без змін. Ще два місяці Вʼячеслав Зінченко проведе під вартою.

Ірину Фаріон вбили 19 липня біля її будинку, нападник вистрелив у голову. Єдиним підозрюваним у справі прокуратура вважає саме Зінченка.

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