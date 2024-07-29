Вбивство Ірини Фаріон: усі версії, прощальний лист підозрюваного та реакція батьків на вчинок сина

Батьки підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон не вірять у пречетність свого сина до злочину.

У вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон підозрюють 18-річного мешканця Дніпра В’ячеслава Зінченка. Він є єдиним підозрюваним у цій справі. У п'ятницю, 26 липня, Галицький районний суд міста Львова обрав йому запобіжний захід. Після цього з'явилася реакція батьків підозрюванного.

Які є версії вбивства Фаріон, чи міг 18-річний юнак самостійного підготувати злочи і як відреагували батьки на вчинок сина - читайте на ТСН.ua.

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Як просувається справа

Слідство встановило, що підозрюваний прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого через Booking житла. 14 липня він заїхав до другого житла, а напередодні вбивства - 19 липня - до третього. З Дніпра до Львова йому надійшла посилка з речами, які потім він використовував для конспірації - панаму, окуляри, сумку через плече.

Правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром у РФ та його звʼязки з Росією.

За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тис. зображень зі 170 камер відеоспостереження.

Зброю, із якої стріляли у професорку, досі не знайшли - поліція

Станом на 27 липня правоохоронці досі не знайшли зброю, із якої вбили мовознавицю. За даними Нацполіції, вбивство колишньої депутатки "готувалося не один день". Про це розповів заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком.

За його словами, "підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу". Він зауважив, що особисто спілкувався із Зінченком, а тому вважає, що підозрюваний є "людиною абсолютно проукраїнською", "поважає Україну", а його батько "воює в певній бригаді".

"Я скажу так: людина не сама собі надумала. Ви знаєте, що він був учасником певних груп, на жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих. Він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви. Він обрав об’єкт нападу… щоб ця людина була максимально незахищена. Він би не зупинився, якби правоохоронні органи його не зупинили і не заарештували", - заявив Андрій Нєбитов в ефірі "Радіо Свобода".

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Підозрюваного у вбивстві Фаріон ретельно готували до злочину - експерт-криміналіст

Кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголошує, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. Втім, поведінку Зінченка він називає "технологічою".

"Всі його дії свідчать про те, що він не просто готувався. Він тренувався, його хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті майже неможливо", - висловився Ірхін.

За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака.

"Я не побоюся сказати, що це майже професійно. А тут вже виникають питання, чи може людина у 18-річному працювати так професійно, виконувати такого роду дії? Тут вже питання. В мене, наприклад, є підозра, що ним хтось керував, його хтось готував. Це не самостійне рішення, мотив та намір", - висловився він.

Прощальна записка підозрюваного: що там було написано

Під час брифінгу правоохоронці розповіли про прощальну записку. У телефоні підозрюваного Зінченка виявили книжку "Секретні інструкції КДБ та ЦРУ", а також заготовлений передсмертний лист. У ньому він просить передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків.

Жертв могло бути більше - МВС

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що відозрюваний у вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та, ймовірно, готував наступне можливе вбивство. За його словами, у телефоні хлопця в пошукових запитах знайшли прізвища інших політиків та депутатів. Одним з наступних ймовірних жертв підозрюваного був народний депутат Макс Бужанський.

Міністр припустив, що Фаріон могла бути обрана першою жертвою через її вразливість.

"Я думаю, вона була найбеззахисніша серед усіх. Ми показали його "пошукову табличку". Я можу вам одне прізвище відкрити. Наступний, кого він дивився, це Макс Бужанський", - розповів Клименко.

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Версії вбивства Ірини Фаріон від МВС та СБУ

Міністерство внутрішніх справ розглядає три версії вбивства мовознавиці Ірини Фаріон:

російський слід,

громадська діяльність,

особиста неприязнь.

"Ми розглядаємо ті версії, які озвучували: це і можливий російський слід, і громадська діяльність, і особиста неприязнь. Усі ці версії залишаються. Звісно, вони можуть бути доповнені ще якоюсь четвертою версією, але це вже покаже слідство", - сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

В СБУ додали, що вони відпрацьовують версію про причетність російських спецслужб до організації вбивства Ірини Фаріон.

"СБУ одразу підключилася до розслідування цього резонансного злочину. Здійснюється комплекс заходів, ми вивчаємо зв’язки підозрюваного як на території України, так і за кордоном. І одна із версій – це причетність служб країни-агресора до організації вказаного злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого знаходиться в країні-агресорі", - повідомив заступник голови СБУ Сергій Андрущенко.

Що каже сам підозрюваний - чи визнає свою вину

У залі суду під час обрання йому запобіжного заходу підозрюваний не визнав своєї вини, а численні запитання журналістів про вбивство назвав нудятиною.

"Я нікого не вбивав, з Фаріон я нічого не робив", - заявив тоді хлопець.

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Реакція батьків на вчинок сина

Мати підозрюваного В’ячеслава Зінченка Олена в коментарі "Слідство.інфо" заявила, що його син не міг скоїти це, бо "у нього не було мотивів та досвіду стрільянини".

"Гуляти містом Слава любить, привертати увагу може, він це завжди робив, але вбивати – ні. Знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відео поліцейських сидить, слідкує чи ходить вулицями – це зафіксували камери. Але ніде немає моменту пострілу. Можливо син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав", - висловилася жінка.

За її словами, протягом останніх тижнів нічого підозрілого у поведінці В’ячеслава не помічала, а мотивів для вбивства у нього не було. Мати наголошує, що хлопець в окулярах з фото поліцейських, яке облетіло Мережу, має більш загорілу шкіру та худорляву статуру, ніж її син.

Жінка каже, що В’ячеслав тривалий час перебував у Львові минулої весни, бо навчався в академії Dronarium на оператора БпЛА. Мовля, саме тому хлопець "добре знає місто і те, як багато там камер спостереження". Згодом поїхав до Львова, але матері сказав, що буде в Тернополі. Батька давно не бачив, бо той на фронті.

За її словами, хлопець хотів йти на війну. Крім того, планував після повернення зі Львова піти на курси водіїв. На її думку, її сину використовують.

Батько В'ячеслава, який зараз воює на фронті, також не вірить, що його син мав мотиви вбивати професорку.

Нагадаємо, ввечері 19 липня на мовознавицю Ірину Фаріон був скоєний замах. Лікарі намагалися її врятувати, але пізно увечері вона померла. Замах на вбивство Ірини Фаріон стався близько восьмої вечора, біля багатоквартирного будинку на вулиці Масарика, 3, у якому вона мешкає.

Як підозрюваний у вбивстві Фаріон відреагував на це рішення суду?

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