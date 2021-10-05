Вбивство поліцейського у Чернігові: чому неповнолітніх не зупинили патрульні

Вбивство поліцейського у Чернігові: чому неповнолітніх не зупинили патрульні

Свідки кажуть, що правоохоронців на місце бійки викликали.

У Чернігівській окружній прокуратурі розповіли подробиці інцеденту, що стався в обласному центрі 2 жовтня. Там чотирьох парубків, троє з яких неповнолітні, звинувачують у тому, що вони до смерті забили поліцейського в цивільному, а його колезі завдали тяжких телесних ушкодженнь, він наразі в реанімації.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 5 жовтня.

Напередодні всім підозрюваним обрали запобіжні заходи. Під арештом вони проведуть найближчі два місяці. В прокуратурі кажуть, співпрацювати зі слідством наразі погодився лише один з парубків.

З убитим поліцейським Артуром Єрохіним попрощались у понеділок.

Водночас мотиви і хто був ініціатором бійки поки не встановили. Чи були учасники конфлікту тверезими - результатів експертизи теж поки немає.

Мають з'ясувати прокурори і слідчі і те, чому трагедії не завадила поліція. Правоохоронців на місце бійки викликали, але копи чи то не приїхали взагалі, чи просто злочину чомусь не завадили.



"Було декілька повідомлень на патрульну поліцію. Щодо надання правової оцінки їхнім діям - це повноваження ДБР. З нашого боку також призначене службове розслідування", - розповів керівник Чернігівської окружної прокуратури Павло Герасименко.

Нагадаємо, у Чернігові в мікрорайоні Масани в ніч проти 2 жовтня вбили одного поліцейського, а іншого тяжко поранили. Правоохоронці в момент нападу були не на службі.

У супермаркеті, де підлітки побили чернігівських поліцейських, відреагували на інцидент і заявив, що працівники діяли згідно з посадовими інструкціями.

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