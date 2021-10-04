Вбивство поліцейського у Чернігові: затриманий молодик відхрестився від нападу

Вбивство поліцейського у Чернігові: затриманий молодик відхрестився від нападу

Правоохоронці затримали молодиків, що причетні до побиття двох співробітників поліції.

Першому підозрюваному в умисному вбивстві поліцейського в Чернігові вже обрали запобіжний захід. Неповнолітнього Дмитра Туніка відправили під варту на 2 місяці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Він свою причетність до вбивства заперечує. Упродовж дня Деснянський районний суд Чернігова має обрати запобіжні заходи ще трьом фігурантам цієї справи. Із них лише одному виповнилося 18 років.

За версією слідства, у ніч проти суботи вони до втрати свідомості побили двох поліцейських. Один із них помер на місці. Другий - наразі у реанімації. Обидва перебували у відпустці, одягнені були в цивільне.

Момент побиття потрапив на камери відеоспостереження. Що саме стало причиною жорстокого нападу - поліцейські ще з'ясовують.

Сьогодні в рідному місті прощатимуться із загиблим 30-річним капітаном поліції Артуром Єрохіним. Без батька залишилися двоє дітей.

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