Вбивство поліцейського у Чернігові: жорстоко побитих чоловіків знайшли на тротуарі

Конфлікт почався через зауваження.

Підозру в умисному вбивстві поліцейського вручили чотирьом затриманим у Чернігові. Троє з них - неповнолітні.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 4 жовтня.

Як група молодиків побила двох чоловіків в супермаркеті в ніч проти суботи зафіксували камери відеоспостереження. Що стало причиною - правоохоронці наразі з'ясовують.

Утім, місцеві видання повідомляють - почалося все нібито з того, що чоловіки зробили зауваження компанії, яка галасувала в магазині. Відомо, що перехожі помітили уже двох непритомних, жорстоко побитих людей просто на тротуарі.

Виявилися вони місцевими поліцейськими, які на момент побиття були не на службі і одягнені у цивільне. Один із чоловіків - 30-річний капітан поліції - помер на місці, за життя другого - досі борються лікарі.

Новини України: у Чернігові 4 затриманим вручили підозру в умисному вбивстві поліцейського

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