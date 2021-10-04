Вбивство поліцейського у Чернігові: жорстоко побитих чоловіків знайшли на тротуарі

Конфлікт почався через зауваження.
Підозру в умисному вбивстві поліцейського вручили чотирьом затриманим у Чернігові. Троє з них - неповнолітні.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 4 жовтня.
Як група молодиків побила двох чоловіків в супермаркеті в ніч проти суботи зафіксували камери відеоспостереження. Що стало причиною - правоохоронці наразі з'ясовують.
Утім, місцеві видання повідомляють - почалося все нібито з того, що чоловіки зробили зауваження компанії, яка галасувала в магазині. Відомо, що перехожі помітили уже двох непритомних, жорстоко побитих людей просто на тротуарі.
Виявилися вони місцевими поліцейськими, які на момент побиття були не на службі і одягнені у цивільне. Один із чоловіків - 30-річний капітан поліції - помер на місці, за життя другого - досі борються лікарі.