Вбивство українця в Чехії: мати хлопця збирає гроші, аби повернути тіло сина додому

Поліція з'ясовує деталі загибелі молодика.
Олена Ватаман із Закарпаття збирає гроші, щоб повернути в Україну тіло вбитого в Чехії сина.
Про це розповіли 11 грудня у ТСН.19:30.
Загиблий - 21-річний Валентин Ігнатюк, який у липні вирушив на заробітки до чеського містечка Рокицани. Втім, через кілька днів після приїзду безслідно зник. Чеська поліція знайшла його тіло лише в жовтні: лісосмузі зі слідами побиття та задушення. Там же були документи і телефон.
Хто занапастив хлопця, чеська поліція поки що не з'ясувала, розслідування триває.
Тим часом повернути тіло на батьківщину, за даними агентств, які надають такі послуги, коштуватиме близько двох тисяч євро. У матері хлопця цих грошей немає. Чи може держава допомогти родині, ТСН намагається з’ясувати в Міністерстві закордонних справ та посольстві України в Чехії. Утім, наразі зв’язатися з дипломатами не вдалося.
Як повідомлялося, на півдні Польщі, у місті Тарнув, під час сімейної сварки семирічний хлопчик (громадянин України) отримав смертельне поранення. У сімейній сварці брали участь 27-річний чоловік та 28-річна жінка – громадяни України. З ними у квартирі, яку вони винаймали, була семирічна дитина.
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