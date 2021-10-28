Вбивство українки Гатчінс: зі знімального майданчика вилучено понад 600 предметів, жодних звинувачень не висунуто

На знімальному майданчику працювало приблизно 90 людей.

Поліція не відкидає, що зіркового актора, лауерата "Еммі" та "Золотого глобуса" Алека Болдвіна звинуватять у незумисному вбивстві української операторки Галини Гатчинз. Відповідаючи на запитання репортера на пресконференції в Санта-Фе, правоохоронці наголосили: озвучувати звинувачення рано, слідство ще триває, але не виключили жодного імені зі списку можливих винуватців трагедії.

Про інші деталі, відкриті поліцією - 28 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Бойова зброя на знімальних майданчиках - не рідкість. Але зазвичай за нею наглядають інакше. Прокуратура ще не висунула жодних звинувачень.

Але є троє людей, без яких пострілу не пролунало б. Зірковий актор Алек Болдуїн, який довірився словам асистента режисера і не перевірив зброю власноруч. Адже на проектах з більшим бюджетом за безпекою на майданчику слідкують краще. Дейв Холз - асистент режисера, що дав Болдуїну пістолета і сказав: "зброя безпечна". Копам він сказав: бачив лише три дірки в барабані. Просто повірив на слово зброярці 24-річній Ханні Гутьєрес Рід, яка і повинна була наглядати за револьверами. Її батько навчав фінтам з пістолетами Бреда Пітта та Рассела Кроу, донька спробувала себе в модельному бізнесі, але розчарувалася. Кажуть, зараз її виселяють з недорогого будиночку в Колорадо.

"На знімальному майданчику працювало приблизно 90 людей. З усіма ми маємо поговорити, це важливо. Ходить багато чуток, від яких треба відділити реальні факти, в цьому і є наша робота", - говорить шериф округу Еден Мендоза.

"Ми зараз не виключаємо нічого. Про можливі звинувачення я не буду коментувати, ані про те, проти кого ми можемо їх висунути. Слідство ще триває", - зазначає окружний прокурор Мері Кермек-Елтвайс.

Зі знімального майданчика поліція зібрала більше шестисот предметів - серед них камери, зброя та набої. Достеменно відомо, що під час фатального пострілу ніхто не знімав. Адже працювала на майданчику лише одна камера. Бо буквально за кілька годин до зйомок одразу кілька людей відмовилися працювати і пішли, нарікаючи на кепські умови праці. Задовгий робочий день, небезпечно довгу дорогу зі знімального майданчика до готелю. Декого в той же день встигли замінити іншими.

Вбивство Галини Гатчінс: ім'я Алека Болдуіна не виключили зі списку можливих винуватців трагедії

"Люди дуже розлютилися, дізнавшись, що тих, хто відмовився працювати, швидко замінили тими, хто не входив до профспілки. На безпеку робітників всім було начхати", - розповідає правозахисник Константін Ентоні.

Зброярка Ханна Гутьєрес твердить: револьвер вона перевірила. Набої до нього потрапили після того, як вона його оглянула. Яким чином, коли, і чому перед тим, як дати зброю до рук акторові, її не оглянули додатково - поліція саме шукає. Але головний винуватець трагедії на майданчику один: спроба заощадити на життєво важливих процедурах. Через те, що в револьвері не помітили заглушку, в 1993 році під час зйомок стрічки "Ворон" загинув виконавець головної ролі, син Брюса Лі - Брендон, вона потрапила йому в живіт і застрягла в хребті, навіть якби актора і змогли врятувати - він би на все життя залишився паралізованим. Через деякий час стрічку дозняли вже з іншим актором - і вона мала шалений касовий успіх, а ще - змусила весь Голівуд ретельніше доглядати за зброєю на майданчиках. Зараз колишня наречена Брендона Лі закликала кіновиробників назавжди відмовитися від справжньої зброї під час зйомок.

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