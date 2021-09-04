На Буковині знайшли мертвим 24-річного прикордонника: рідні кажуть - чоловіка вбили, нові деталі справи

Рідні прикордонника не вірять в те, що хлопець міг накласти на себе руки. Сумнівів додають і деякі деталі, які спливли вже після смерті військового.

У Чернівецькій області під час несення служби загинув 24-річний прикордонник Сергій Чіпак. Його тіло з вогнепальним пораненням знайшли товариші по службі вранці 19 серпня. Сім'я військового вважає, що його навмисно вбили. За словами рідної сестри загиблого, це вже не перший трагічний випадок в прикордонному загоні. Водночас офіційна причина події поки невідома. Тим часом у військовій частині за фактом смерті Сергія проводяться перевірки.

ТСН.ua зв'язався з родичами прикордонника, військовими і правоохоронцями. Нам вони розповіли про останні години життя Сергія Чіпак та обставин його загибелі.

Дощ, туман, паркан і постріл

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Чернівецька область. Селище Селятин. 24-річний прикордонник Сергій Чіпак близько 03:00 заступив в наряд. У цю ніч йому доручили охороняти ділянку, на якій з одного боку йде ліс, з іншого — поле і житлові будинки. Близько 03:30 пролунав постріл. Через п'ять хвилин — ще один. Згодом з'ясувалося, що стріляли з боку поста Сергія Чіпак.

"Нам пояснили, що на кордоні стояли кілька прикордонників. Між ними було близько 800 метрів. Там темно, нічого не видно, тому вони ходять з ліхтарями. Хлопець, який стояв найближче, почув перший постріл і нібито дав про нього знати свому старшому. Вони зробили переклик, тоді Сергій три рази не вийшов на зв'язок. Відповідь старшого була такою: "Я подумав, що немає зв'язку, тому що йшов дощ і був туман", — розповіла ТСН.ua сестра прикордонника Анастасія Чіпак.

Через деякий час товариші по службі вирушили на пост прикордонника, де знайшли його тіло з вогнепальним пораненням голови. За словами сестри загиблого, сім'ю про смерть хлопця сповістили тільки близько 11 години дня. Після чого рідні вирушили в частину.

"Про те, що пострілів було кілька, нам відразу сказали в частині. Але потім там же почали говорити, що був один вхід і один вихід (мова йде про наскрізне поранення, — ред.). Водночас висновків експертизи ми не бачили — нам її не показують. Нас повели на місце події, показали ділянку, де знайшли Сергія. Коли ми ставили питання, а їх у нас дуже багато, відповіді на них нам не давали. Калюж крові було дві: в метрі один від одного. В одній лежала його шапочка, в другій сам Сергій. Його знайшли обличчям вниз, ноги були навхрест. Зрозуміло, що його перевертали", — додала Анастасія Чіпак.

За її словами, чи були на тілі хлопця сліди насильницької смерті, невідомо. Однак на руках у нього помітили садна і синці.

"Слідчий нам повідомив, що слідів побоїв не було. Тобто нібито боротьби бути не могло. У морзі впізнання теж не було. Коли Сергійка привезли додому, ми звернули увагу, що у нього на лівій руці, на кисті, є свіжа подряпина і синяк, як ніби його схопили", — підкреслила дівчина.

Сергій, за словами його сім'ї, неконфліктна людина. На службу прикордонник заступив всього два місяці тому. Рідні його характеризує як врівноважену, чуйну людину, яка намагалася жити справедливо.

"Про якісь конфлікти Сергій не говорив. Він розповідав, що на це просто не було часу. Це ж питання я задавала слідчому, який веде внутрішнє розслідування. Він сказав, що конфліктів у Сергія не було. Нам давали можливість поспілкуватися з хлопцями, які були з ним тоді на посту. Але, як нам сказали, з чотирьох осіб в частині знаходилося тільки двоє його товаришів по службі. Чергового наряду вже на той момент не було. З іншими двома ми навіть не стали спілкуватися, тому що очевидно, що їм промили мізки", — зазначила сестра загиблого прикордонника.

Уже не перший випадок

За словами Анастасії Чіпак, у частині, в якій служив Сергій, і раніше відбувалися подібні інциденти. 18 квітня там нібито знайшли застреленим солдата-контрактника.

"Батькам хлопчика повідомили, що його знайшли мертвим. Але їх ніхто не пускав в частину, ніяких конкретних коментарів щодо інциденту не давали. Записали, що це як "самогубство через нерозділене кохання". Зараз цим займаються у військовій прокуратурі. Про це мені розповіли самі родичі прикордонника", — акцентувала Анастасія Чіпак.

За її словами, Сергій неодноразово ставав свідком контрабанди. Про це він розповідав рідним. Водночас особливо поширюватися з цього приводу не хотів.

"Він у нас був борець за справедливість. У колотнечі намагався не вплутуватися. Коли він розповідав про контрабанду, яка там відбувається, говорив, що лізти туди не хоче. Військовий психолог сказав, що він був позитивно налаштований на армію", — додала дівчина.

Позиція правоохоронців

Помічник голови Держприкордонслужби України, прессекретар Андрій Демченко ТСН.ua повідомив, що за фактом події проводяться перевірки.

"Тіло військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону знайшли вранці 19 серпня без ознак життя з вогнепальним пораненням. Про цей факт відразу повідомили підрозділам Національної поліції, СБУ, ДБР і органам прокуратури. На місці працювала слідчо-оперативна група. Що саме стало причиною смерті, буде встановлено слідчими. За даним фактом проводиться службове розслідування", — заявив Андрій Демченко.

ТСН.ua

У Національній поліції Чернівецької області через смерть прикордонника відкрили кримінальне провадження.

"Триває досудове розслідування. Про причини смерті зараз сказати не можемо. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України. З якою саме позначкою розслідують інцидент (вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, — ред.) зараз невідомо", — розповіли нам в пресслужбі Нацполіції області.

Власне, у самій частині інцидент не коментують. Там посилаються на слідчі дії, які проводять правоохоронці. Також не хочуть спростувати або підтвердити факт про смерть контрактника.

Сергій дуже любив тварин

"Сергій навчався на ветеринара. Він дуже любив тварин. У нього була сила-силенна планів на життя. Ми вже представляли, як ми його зустрічатимемо, коли він приїде. Він останнім часом часто писав, що дуже нас любить і сумує. Він дійсно людина з великої літери", — підсумувала сестра загиблого прикордонника Анастасія Чіпак.

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