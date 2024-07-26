Вожак на суді попросив зустрічі зі священником: нові шокувальні злочини банди, яка діяла в Україні

У Житомирі відбулось перше підготовче засідання суду, учасників банди залишили ще на два місяці за гратами, а колегія судів прийняли обвинувальний акт.

ТСН уже показувала історією цієї банди. Вони тримали місто Коростишів у страху більше десяти років. Зґвалтували неповнолітніх дівчат, викрадали та катували людей. Люди, які постраждали від їх діяльності роками боялись звертатись до поліції. Їх злочини вони вражають своєю жорстокістю. Банду нейтралізувала СБУ та Нацполіція влітку минулого року.

Цього тижня у Корольовському суді Житомира членів злочинного угрупування почали судити - йдеться у матеріалі ТСН.

Банда вбила учасника АТО, який відмовився повертати вигаданий борг

До Корольовського районного суду міста Житомира на засідання прийшло кілька десантників 95-ї бригади ЗСУ, щоб підтримати свого побратима Назара, який став жертвою так званої "коростишівської банди". Через вигаданий борг бандити кілька місяців знущались із військового і погрожували його вагітній дружині.

Побратими порадили Назару звернутись до служби безпеки України. Внаслідок спецоперації СБУ та поліції на гарячому затримано десятьох членів банди. Їм інкримінують вбивства, рекет, зґвалтування та інші особливо тяжкі злочини, серед яких, зокрема, і вбивство учасника АТО. Він відмовився повертати вигаданий борг і учасники банди забили його кастетами.

Учасник банди

Що відомо про членів банди

До зали арештантів заводять під посиленим конвоєм. Перший - Анатолій Моргунов. Слідство вважає його ватажком. У коридорі із ним перегукується його дружина Дана. Вона також серед фігурантів розслідувань. Їй інкримінують незаконне захоплення земельної ділянки в лісі.

Разом із Моргуновим у скляній клітці ще семеро чоловіків. Серед них і підозрювані у зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Дев’ять років тому вони викрали двох подружок біля гуртожитку педагогічного технікуму і відвезли на річку Тетерів.

Під час засідання адвокати вимагали вигнати пресу з зали суду, потім жаліються на здоров’я своїх підопічних, а насамкінець Валентина Кока, адвокатка Моргунова, просить суд не приймати обвинувальний акт до розгляду. Через закон про мову.

"Стороною захисту виявлено неприпустиме застосування фені та жаргону в обвинуваченні мого клієнта. Так сформульоване прокурором обвинувачення порушує закон України про забезпечення функціонування української мови, як державної. Містить неповагу до сторін справи та суду. Прокурор коронує мого клієнта Моргунова, якимось "смотрящим", - каже вона.

Моргунов ж на суді бідкався, що нібито "його тримають просто так".

Суд над учасниками банди

Банда Моргунова побила чоловіка та вимагала від нього гроші

Крім обвинувачених та їхніх адвокатів у залі є і потерпілі. Особливо важливий – Олександр Круглецький. Протягом майже десяти років знайомства з бандитами, він побудував Моргунову заміський готель. Та замість оплати за роботу, отримав мільйонні борги.

"Моя історія і моє знайомство з Моргуном Анатолієм розпочалося 8 років тому", - згадує чоловік.

Олександру запропонували побудувати готельно – розважальний комплекс на березі озера. Частина землі під готелем захоплена незаконно. Прокуратура Житомирщини за матеріалами СБУ розслідує оборудку.

Дана Моргунова - фігурує у справі. Проєкт майбутнього готелю Моргунов намалював від руки на клаптику паперу. Олександр тримає цей малюнок при собі. Згадує, спочатку все йшло більш-менш нормально: він будував, вкладав власні кошти, Моргунов давав нові завдання і неохоче повертав гроші.

Невдовзі, після введення готелю в експлуатацію, через неправильне користування твердопаливним котлом, сталася пожежа.

"Почалася історія других відносин, що в цьому винен я, і всю реставрацію по цьому всьому буду нести я. Сказали, тобі треба це зрозуміти і прийняти, от і все", - згадує Олександр.

Алгоритм дій бандитів запрацював: спочатку Олександру погрожували, а потім на нього напали та проломили череп. Декілька наступних місяців Олександр лікувався і щойно вийшов із лікарні, його знову запросили до Моргунова.

Розмову головний рекетир записав на телефон. На аудіо чути, як Моргунов вимагав від потерпілого 56 тисяч доларів та погрожує "зробити сина Олександра інвалідом".

Лише почувши, що банду і її очільника затримала СБУ, Олександр звернувся до правоохоронців із заявою про злочин. Сьогодні він у суді. Його визнано потерпілим. Зі свого боку Моргунов наполягає, що тримають його незаконно, і злочинів він не скоював.

Анатолій Моргунов

Судове засідання тривало понад десять годин. Щойно стало зрозуміло, що судді ухвалили розглянути обвинувальний акт, адвокатка Моргунова затребувала у суду зустрічі її підзахисного зі священником Московського патріархату. Суд задовільнив її клопотання про зустріч зі священником. А потім залишив вісьмох із десяти фігурантів справи за ґратами. Наступні місяці судді розглядатимуть справу по суті. Статті, інкриміновані учасникам так званої коростишивської банди, передбачають тривалі терміни ув'язнень, аж до довічного.

Раніше ТСН розповідала історії інших потерпілих від рук кривавої банди.

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