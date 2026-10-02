Вбиство Ірини Фаріон: спливли нові подробиці про В'ячеслава Зінченка, якого засудили до довічного

В'ячеслава Зінченка засудили за вбивство Ірини Фаріон

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20-річного дніпрянина В'ячеслава Зінченка засудили до довічного увʼязнення: суд у Львові виніс вирок у справі вбивства мовознавиці та політикині Ірини Фаріон.

Шевченківський районний суд міста Львова розглядав цю справу впродовж двох років, де Зінченко був єдиним підозрюваним у скоєнні злочину.

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Чому донька Фаріон назвала цей вирок історичним, а адвокати засудженого ще сподіваються на апеляцію — у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

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Як тривало розслідування справи про вбивство Ірини Фаріон

20-річний Зінченко на вирок суду реагує стримано, із невдоволеним виразом обличчя. Донька Фаріон Софія реагує емоційно — плаче. Вирок колегія суддів зачитувала безперервно протягом 5 годин. Тим часом на вулиці зібралися прихильники обох сторін, розділені кордоном із правоохоронців.

Серед доказів, які вплинули на остаточне рішення суду: відтворення маршруту пересування Зінченка, факти купівлі зброї та набоїв, а також історія веб-пошуку в його телефоні.

«Він отримав дані, номер телефону Фаріон, збережені персональні дані Фаріон — а саме дату народження та місце проживання», — зачитав суддя.

Також суд дослідив особисті нотатки обвинуваченого.

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«Я тихо посміхаючись гострив ніж, зробив те, чого хотіли мільйони... Все через особисту неприязнь. Не може бути жодного розкаяння, навіть якщо мене піймають". При цьому суд вважає, що дана нотатка прямо стосувалася Ірини Фаріон», — зазначив другий суддя колегії.

Матеріали справи склали 30 томів. Правоохоронці опитали майже 1000 свідків, проаналізували 9 тисяч фотографій з камер спостереження, близько двох сотень відеозаписів та провели десятки експертиз.

Як готувався злочин

Пошуки зловмисника розпочалися з фотографії: молодик у панамі та окулярах перебував поруч із під'їздом Ірини Фаріон. Він чатував під її будинком близько двох тижнів і був там у день вбивства.

«Я дивлюся — він сидить на лавочці. Витягує з сумочки рукавички, надягає. Я повернулася і помаленьку йду. А та пані вийшла і вже тут чекала з валізою, і я чую: "Бубух!". Я оглянулася — він побіг туди, а вона вже лежить», — пригадує очевидиця події.

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Кілер поцілив у голову. Ірина Фаріон померла у лікарні. Її вбили, коли вона чекала на таксі, аби їхати у відпустку з донькою та онуками. У момент злочину камери відеоспостереження поруч не працювали через відключення світла. У веб-історії телефону Зінченка правоохоронці знайшли відповідний пошуковий запит щодо графіка вимкнень на вулиці Масарика.

На запитання щодо цього запиту сам Зінченко раніше відповідав:

«Мій телефон і історію браузера долучили до матеріалів справи. Я скажу про це під час судового дослідження».

Однак свідчити на суді та надавати власне алібі В'ячеслав відмовився. Поліцейські затримали його на шостий день після вбивства в Дніпрі. На той момент 18-річний житель Дніпра був студентом і мешкав із батьками.

У матеріалах суду зазначено: Зінченко читав книги з конспірації, написав прощальний лист із вибаченнями батькам, але свої реальні наміри від них приховував. Батьки хлопця тривалий час не вірили у його причетність.

«Я знаю свого сина, він не може цього вчинити», — заявляла мати затриманого Олена Зінченко.

«Свідки щось бачили, когось бачили, хтось у капелюсі ходив, але що це саме В'ячеслав Зінченко — немає експертиз», — зазначав батько Федір Зінченко.

Зінченко орендував житло у Львові — впродовж двох тижнів він змінив три помешкання. У суді було доведено, що він купував ті самі речі, які були на нападнику з фотографій.

«Якщо щось на моє ім'я було й замовлене, якщо я не помиляюся — тільки схожа панама і схожі окуляри», — стверджував підсудний.

На перших судових засіданнях Зінченко поводився зухвало: показав язика доньці Фаріон, а на запитання, чому вбив її матір, відповів: «Час покаже». Своєї провини він так і не визнав. На запитання про алібі його адвокат Ігор Сулима відповідав стримано:

«А в момент вбивства де саме був В'ячеслав? — У Львові. — А де саме, є у нього алібі? — Давайте ми це опустимо, будь ласка, не все одразу. Я вам скажу».

Реакція родини та подальші дії захисту

Ірина Фаріон була народною депутаткою України VII скликання від партії «Свобода», мовознавицею, відомою своїми безкомпромісними висловлюваннями щодо захисту української мови.

Донька загиблої Софія Особа висловила задоволення тим, що суд ухвалив найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі:

«Це історичний вирок. Щоб кожен розумів: вбивати українця на своїй рідній, Богом даній землі ніхто не має права. Зінченко сів довічно за жорстокий і детально спланований злочин».

Натомість адвокати засудженого В'ячеслава Зінченка вже заявили, що готують апеляційну скаргу на рішення суду.

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