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Вбив 7-річну Соломію та носив у сумці Одесою: подробиці шокувальної трагедії
31-одесит жорстоко позбавив життя маленьку доньку військового — що кажуть правоохоронці.
Стали відомі нові подробиці моторошного випадку в Одесі — там у коробці, поміщеної у підвал, знайшли вбитою дівчинку Соломію Т., якій нещодавно виповнилось 7 років та яку після зникнення з прогулянки шукали сотні одеситів.
Як розповіли ТСН.ua поінформовані джерела у медичних колах, є вагомі підстави вважати, що дитина була зґвалтована перед тим, як підозрюваний її задушив.
«Остаточно про це можна буде сказати після проведення відповідних експертиз», — повідомив наш співрозмовник.
Офіційно у поліції Одещини розповіли, що наразі причетним до вбивства дитини вважає 31-річного мешканця Одеси, який є сусідом родини Соломії.
«Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до нього додому, де він позбавив її життя. Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Точну причину встановить судово-медична експертиза. Аби приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні», — повідомив відділ комунікацій ГУНП в Одеській області.
На відео, яке оприлюднила поліція, видно, що картонна коробка, у якій було тіло дитини, була додатково ще обмотана плівкою.
За даними джерел ТСН.ua, цю коробку фігурант ніс до підвалу у сумці.
Інформація про пошуки дитини набула великого розголосу у соцмережах. Окремі дописувачі, за словами яких вони є сусідами цієї родини, повідомили, що батько Соломії зараз служить в ЗСУ, мати дівчини вимушена працювати на двох роботах, сама ж родина певний час тому виїхала з Херсонщини, по якій майже щодня гатять російські війська.
Крім того, окремі дописувачі стверджують, що по району, де мешкає родина,
пронеслись чутки, мовляв, після вбивства дитини фігурант справи катався на її зеленому самокаті.
В оточенні родини Соломії цього не підтверджують, але уточнюють, що фігурант катався на самокаті з дівчинкою.
«Можливо, хтось бачив його, як він і сам катався на самокаті, але достеменно про це не відомо. Про чоловіка відомо, що він начебто раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців. Вийшли на нього завдяки камерам відеоспостереження, побачили, як він катається з дівчиною на самокаті о 21.55, потім його допитали. Мати дівчини в дуже важкому стані, постійно на заспокійливих», — розповіли нам ті одесити, які приймали участь у пошуках дівчини.
Ті, хто називає себе сусідами родини, розповіли у соцмережах, що жінка працює на двох роботах і сама виховує двох дітей.
Як стало відомо ТСН.ua, завтра у Хаджибейському райсуді Одеси планують обрати підозрюваному міру запобіжного заходу. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Після затримання фігуранта поліція опублікувала відео його допиту.
На питання правоохоронців він спокійно відповів: «Я її задушив і мені стало страшно, що вона не дихає. Я сховав її в сумку та в коробку».
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