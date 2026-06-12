Вбивства тварин та скандал довкола Мартиновської: гучні історії, які обурили українців

Кіт / © Associated Press

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Останніми днями в Україні набули розголосу кілька історій, пов’язаних із жорстоким поводженням із тваринами. Серед них — скандал довкола висловлювання судді «МастерШефа» Ольги Мартиновської, розслідування щодо неповнолітньої з Павлограда, яку підозрюють у знущаннях над тваринами, а також загибель котів і собак у різних містах країни.

ТСН.ua зібрав подробиці цих випадків та реакцію правоохоронців, зоозахисників і публічних осіб.

Скандал навколо висловлювань Ольги Мартиновської

Під час інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніній суддя кулінарного шоу «МастерШеф» та шеф-кухарка Ольга Мартиновська, згадуючи дитинство, заявила, що нібито «кидала котів через дах» і «прив’язувала петарди до їхніх хвостів». Фрагмент швидко поширився в соцмережах та спричинив хвилю критики. Користувачі обурилися не лише змістом висловлювання, а й тим, що історія була розказана з усмішкою.

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Після резонансу першою відреагувала Маша Єфросиніна. Вона пояснила, що скандальна фраза була «невдалою гіперболою», а не реальною історією з життя гості. Ведуча наголосила, що ні вона, ні Мартиновська не підтримують жорстокого поводження з тваринами, а також повідомила про видалення уривка з випуску.

Згодом із заявою виступила й сама кулінарка. Вона перепросила за свої слова та зазначила, що не мала наміру образити людей.

«Перепрошую за гіперболізацію цієї історії. Точно не хотіла зачепити ваші почуття. Не пропагую та не підтримую знущання чи насилля над тваринами. Мають бути тільки захист і любов. Такого більше не повториться», — зазначила Мартиновська.

На тлі скандалу суддю «МастерШефа» підтримали її колеги. Зокрема, Володимир Ярославський заявив, що знає Мартиновську багато років і вважає її доброю та чуйною людиною, а Ектор Хіменес-Браво також наголосив на її чуйності та доброті.

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Водночас на ситуацію також відреагували представники зоозахисної спільноти та публічні діячі. Зокрема, в організації UAnimals наголосили, що жорстокість до тварин не може бути частиною «теплих ностальгічних спогадів». У заяві організації зазначили, що популярність передбачає відповідальність за слова та меседжі, які лунають на широку аудиторію.

«Коли багатомільйонна авдиторія, серед якої є і діти, і дорослі, чує подібні історії в такому контексті, це може нормалізувати жорстокість. Хтось може сприйняти це як щось допустиме або „веселе“», — йдеться в повідомленні.

Критично висловилася і співзасновниця ветеринарної клініки та колишня заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді. За її словами, жорстоке поводження з тваринами є неприпустимим, а подібні висловлювання толерують таку поведінку.

«Така розповідь і такі слова є толеруванням жорстокого ставлення до тварин, навіть більше. Сприйняття як жарт того, що це типу по приколу. Але це не прикол і не можна так жартувати. Жорстокість це жорстокість», — зазначила Панаіотіді.

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Своєю чергою депутатка Київської міської ради від партії «Голос» та адвокатка Зоя Ярош також засудила суддю «МастерШеф» та ведучу.

«Коли одна, сміючись, розповідає в ефірі про вчинки, які на даний час є не тільки морально засуджуваними, а і кримінально караними, а інша своїм хиханням заохочує та легітимізує як самі вчинки, так і публічну їх прийнятність — це дно дна», — зазначила політикиня.

Неповнолітня дівчина в Павлограді душила котів

Ще один гучний випадок жорстокого поводження з тваринами останніми днями стався у Павлограді на Дніпропетровщині. На початку червня в соцмережах поширилося відео, на якому неповнолітня дівчина душить кота. Після розголосу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Втім, за словами зоозахисників, цей інцидент може бути не поодиноким. У громадському об’єднанні «Захист тварин „Плюшка“» та організації UAnimals заявляли, що про можливі знущання дівчини з тварин було відомо ще кілька років тому. Зокрема, зоозахисники стверджують, що ще 2023 року зверталися до правоохоронців із цього приводу.

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Місцеве видання «Дніпро Оперативний» писало, що дівчина раніше вже фігурувала в подібних історіях. За інформацією видання, 2024 року вона нібито задушила кота та надіслала відео однокласникам. Також повідомлялося про випадки жорстокого поводження з цуценятами.

Також у Мережі поширювалися скриншоти ймовірного листування неповнолітньої, в якому вона нібито розповідає про знущання з тварин протягом кількох років. В окремих повідомленнях дівчина буцімто пояснює свої дії бажанням «привернути увагу до ідей» та висловлюється за скасування статті 299 Кримінального кодексу України. Водночас справжність цих листувань офіційно не підтверджена.

Поліція Дніпропетровської області повідомила, що встановила особу неповнолітньої та внесла відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Правоохоронці також зазначили, що дівчина раніше вже потрапляла в поле зору поліції.

Із дописів громадської організації «Захист тварин „Плюшка“» стало відомо, що дівчину звуть Поліна, а її вік, за даними зоозахисників, становить близько 17 років. Також у соцмережах поширювалася інформація, що її батько є військовослужбовцем, а мати нібито не вбачає проблеми в поведінці доньки.

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Згодом зоозахисники оприлюднили відео, на якому дівчина просить вибачення за свої дії. У повідомленні до запису зазначалося, що з нею провели профілактичну бесіду, а домашніх тварин за місцем її проживання наразі немає. За словами автора відео, тварини перебувають у бабусі дівчини, а сама вона нібито проходитиме психіатричне лікування.

На опублікованому записі дівчина називає себе Поліною, каже, що шкодує про скоєне, та запевняє, що подібне більше не повториться. «Я усвідомлюю свою провину», — говорить вона у відеозверненні.

Варто зазначити, що санкція статті, за якою поліція розслідує справу, передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварини.

Водночас покарання може бути значно суворішим, якщо слідство встановить обтяжувальні обставини. Зокрема, йдеться про вчинення злочину з особливою жорстокістю, повторні епізоди, а також фіксацію насильства на фото чи відео та поширення таких матеріалів. У таких випадках закон передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією тварин.

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Як пояснила ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, ключовим у цій справі є вік підозрюваної. За її словами, кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами настає з 16 років.

«Кримінальна відповідальність настає з 16 років, та проблема в даному випадку в тому, якщо кривдниця тварин є неповнолітньою (яка ще не досягла цього віку). Тоді до неї можуть застосувати примусові заходи виховного характеру, а її батьків мають притягнути до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків», — зазначила адвокатка.

За її словами, відповідальність батьків у таких випадках є доволі обмеженою та зазвичай зводиться до штрафу від 1700 до 5100 гривень.

«Оскільки така жорстокість у дітей викликана здебільшого психологічними порушеннями, насильством в родині чи іншими обставинами, які потребують корекції, то до таких дітей та родин мають бути застосовані як спеціальні заходи виховного характеру, так і більш суворе покарання батьків. Чого, на жаль, в нашій правовій системі не передбачено та не практикується», — додала Бекало.

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У Києві чоловік викинув собаку з вікна

Також широкий резонанс викликала історія із загибеллю собаки у Святошинському районі Києва. Правоохоронці розслідують обставини смерті песика породи бішон, якого, за версією слідства, викинули з вікна багатоповерхового будинку.

9 червня поліція отримала повідомлення про падіння тварини з вікна будинку на вулиці Чорнобильській. Від отриманих травм собака загинув на місці. Песика могли викинути з шостого поверху.

Згодом у Київська міська прокуратура повідомили про затримання підозрюваного. За даними слідства, до загибелі тварини причетний 67-річний власник собаки.

Правоохоронці зазначають, що після інциденту чоловік надавав різні пояснення події. Спочатку він заперечував, що пес належав йому, потім заявляв, що тварина його вкусила, а згодом стверджував, що собака нібито сам випав з вікна. Також повідомляється, що на момент події чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Наразі йому повідомили про підозру за фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Жінка викинула з вікна кошення в Кропивницькому

Ще один випадок, який привернув увагу зоозахисників, стався у Кропивницькому. Там, за інформацією UAnimals, жінка нібито викинула кошеня з вікна на дах прибудинкової споруди. Від отриманих травм тварина загинула.

Про інцидент повідомила сусідка жінки у соцмережах. За її словами, це не перший подібний випадок, однак раніше винних нібито не притягували до відповідальності. Після події на місце викликали рятувальників, які дістали кошеня з даху, проте, на жаль, воно не вижило.

У UAnimals повідомили, що місцеві жителі вже звернулися до поліції із заявою. Також організація готує власне звернення до правоохоронців та депутатське звернення від міжфракційного об’єднання «Гуманна країна».

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«Вимагаємо знайти та покарати вбивцю», — заявили зоозахисники.

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