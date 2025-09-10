Вбивство 23-річної українки зі США: стали відомі нові подробиці трагедії

Ірина Заруцька / © ТСН.ua

Убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в Сполучених Штатах — у центрі політичного протистояння. Президент Дональд Трамп записав спеціальне звернення. Генеральна прокурорка Пем Бонді заявила, що проти нападника висунуті федеральні звинувачення. Він може отримати довічний термін або позбавлення життя.

А от спікер Палати представників Майк Джонсон — звинуватив провідні американські ЗМІ у замовчуванні історії.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

23-річна біженка з України Ірина Заруцька близько 10 вечора поверталася з роботи додому у приміському поїзді у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Позаду неї сидів темношкірий 35-річний Декарлос Браун. Слідство встановило — нападник і жертва не були знайомі. Але він дістав з кишені ножа і раптово наніс дівчині три поранення, унаслідок чого Заруцька померла.

Хоч все це трапилося ще 22 серпня, відео із камер спостереження поїзда оприлюднили минулими вихідними. Воно потрапило на очі Дональду Трампу. Президент спочатку зробив окремий допис у соцмережі, де назвав нападника психічно хворим, у чоловіка справді діагностована шизофренія, поліція чотирнадцять разів затримувала його за правопорушення. Востаннє він вийшов на волю у січні. У вівторок президент записав окреме відео з овального кабінету — із портретами Заруцької та Брауна в руках.

Спецагент ФБР з ледь стримуваним хвилюванням розповів на брифінгу, якою була Заруцька — біженка з Києва, що разом із родиною втекла від війни до США.

«Ірина освоїлася в нашій громаді. Вона знайшла друзів. Одразу знайшла роботу. Першого ж дня, коли їй дозволили працювати, коли вона отримала дозвіл на роботу тут, знайшла роботу того ж дня. Працювала в центрі для людей похилого віку, працювала в піцерії, доглядала за тваринами. Вона будувала своє молоде життя. Нещодавно переїхала жити до свого партнера», — каже Джеймс Барнекл.



За нападником, окрім психіатричного діагнозу, тягнеться довгий перелік правопорушень — від домашнього насильства, до збройного пограбування і проникнення у чужі помешкання. Його затримали. Декарлос Браун перебуває під вартою. Напередодні щодо нього висунули федеральні обвинувачення. Максимальне покарання за цей федеральний злочин — довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення або смертна кара.



Але у цій, здавалося б, однозначній історії знайшовся політичний підтекст. Наближені до республіканців ЗМІ, і навіть спікер палати представників Майк Джонсон звинуватили продемократичні медіа у тому, що вони навмисно замовчують справу убивства української біженки.

“Що мене вражає, якщо ви читаєте лише The New York Times, The Washington Post та інші провідні видання, ви не дізнаєтесь про кричущу історію Ірини. З якоїсь причини багато новинних служб відмовляються висвітлювати це. “Аксіос” безсоромно стверджує, що це — я зацитую — пальне для війни за порядок денний МАГА”, - каже він.



Останні місяці для Дональда Трампа і справді проходять під знаком боротьби зі злочинністю на вулицях. При чому криміналітет, на думку Трампа, засів здебільшого у містах, якими керують його політичні опоненти — демократи. У Шарлотті, де вбили Заруцьку, мер демократка. Раніше Трамп застосував федеральні сили, щоб нібито звільняти від злочинності великі міста — Вашингтон і Чикаго.

Трамп стверджує, що вже переміг вуличну злочинність у столиці. Він не раз розповідав, буцімто раніше люди боялися виходити на вулиці у Вашингтоні. Хоч переповнені вулиці і заклади свідчили про зворотнє. Але на підтвердження своїх слів напередодні увечері президент разом із найближчими соратниками повечеряв у респектабельному ресторані неподалік Білого дому.

