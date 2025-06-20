Вбивство 7-річної Соломії в Одесі: адвокат родини розповів шокувальні подробиці

Підозрюваний у вбивстві Соломії Тарасюк / © ГУ НП в Одеській області

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В Одесі знайшли вбитою зниклу 7-річну дівчинку. Пошуки тривали навіть уночі — в місті та за його межами. Знайшли тіло в картонній коробці біля житлового будинку. За кілька годин затримали і підозрюваного у вбивстві — 31-річного сусіда.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Приватний сектор Одеси, де зазвичай багато перехожих, і біля подвір’я грається чимало дітей. 7-річна Соломія зникла саме тут — вдень. Мати спочатку шукала її самотужки, а далі звернулась до поліції. До пошуків долучилося дві сотні правоохоронців, а також кінологи.

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Адвокат родини розповідає — мертвою Соломійку знайшли за кілька кілометрів від дому в іншому мікрорайоні — у великій коробці, що стояла біля житлового будинку. Мати дівчинки із пресою не спілкується, досі не може прийти до тями. В Одесу терміново повернувся батько, який нині служить в армії.

«Батько в поганому стані, а мати в дуже поганому стані і її навіть не можуть опитати слідчі. Вона у такому стані що це неможливо. Була швидка і ліки і її капали, все робили щоб її заспокоїти», — каже адвокат родини Сергій Крайм.

В той день нічого підозрілого ніхто із сусідів не бачив. Ба більше — спочатку повірити не могли, що поруч зникла дитина. Тепер — своїх малюків самих на вулицю не відпускають.

За кілька годин після страшної знахідки — поліція затримує підозрюваного. Це сусід дівчинки, якого вона добре знала і тому без побоювань пішла до нього додому. 31-річний чоловік зізнався поліції, щоб запросити малечу до себе, купив цукерки в магазині, і коли вона вже прийшла до нього — задушив. Але навіщо зробив це — не говорить.

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«Я її задушив, а потім мені стало страшно, що вона не дихає і я вирішив сховати її в сумку та потім в коробку і вивіз її в інший район», — каже затриманий.

В поле зору поліції цей чоловік раніше не потрапляв, кажуть у поліції. Де працював і чи жив сам — правоохоронці поки не повідомляють. Щодо родини загиблої дівчинки — вона благополучна, за дітьми батьки доглядали добре, кажуть у соцслужбі.

“Родина загиблої дівчинки раніше у поле зору органів національної поліції не потрапляла, під супроводом соціальних служб не перебувала. Також варто зазначити, що у родині є ще одна дитина дев’ятирічний хлопчик”, - каже начальниця відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Вікторія Чалова.



У 2019 році в сусідньому райцентрі Іванівка сталась схожа за обставинами трагедія. Там хлопець, який добре знав родину, заманив до себе та вбив 11-річну Дашу Лук’яненко. Те вбивство теж було скоєне саме 19 червня. Так само раптово дівчинка зникла, її довго шукали, а знайшли мертвою на подвір’ї сусіда. 22-річного чоловіка визнали винним одразу за чотирма статтями. Він відбував покарання в Херсоні, але під час російської окупації - зник. Де він зараз невідомо. Якщо провину підозрюваного у вбивстві Соломії доведуть йому також загрожує довічне.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 19:00 новини 20 червня. Моторошне вбивство дитини в Одесі