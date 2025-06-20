ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
3 хв

Вбивство 7-річної Соломії в Одесі: адвокат родини розповів шокувальні подробиці

В Одесі сусід жорстоко вбив 7-річну Соломію. Що відомо про трагедію?

Автор публікації
Сергій Осадчук
Вбивство 7-річної Соломії в Одесі: адвокат родини розповів шокувальні подробиці

Підозрюваний у вбивстві Соломії Тарасюк / © ГУ НП в Одеській області

В Одесі знайшли вбитою зниклу 7-річну дівчинку. Пошуки тривали навіть уночі — в місті та за його межами. Знайшли тіло в картонній коробці біля житлового будинку. За кілька годин затримали і підозрюваного у вбивстві — 31-річного сусіда.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Приватний сектор Одеси, де зазвичай багато перехожих, і біля подвір’я грається чимало дітей. 7-річна Соломія зникла саме тут — вдень. Мати спочатку шукала її самотужки, а далі звернулась до поліції. До пошуків долучилося дві сотні правоохоронців, а також кінологи.

Адвокат родини розповідає — мертвою Соломійку знайшли за кілька кілометрів від дому в іншому мікрорайоні — у великій коробці, що стояла біля житлового будинку. Мати дівчинки із пресою не спілкується, досі не може прийти до тями. В Одесу терміново повернувся батько, який нині служить в армії.

«Батько в поганому стані, а мати в дуже поганому стані і її навіть не можуть опитати слідчі. Вона у такому стані що це неможливо. Була швидка і ліки і її капали, все робили щоб її заспокоїти», — каже адвокат родини Сергій Крайм.

В той день нічого підозрілого ніхто із сусідів не бачив. Ба більше — спочатку повірити не могли, що поруч зникла дитина. Тепер — своїх малюків самих на вулицю не відпускають.

За кілька годин після страшної знахідки — поліція затримує підозрюваного. Це сусід дівчинки, якого вона добре знала і тому без побоювань пішла до нього додому. 31-річний чоловік зізнався поліції, щоб запросити малечу до себе, купив цукерки в магазині, і коли вона вже прийшла до нього — задушив. Але навіщо зробив це — не говорить.

«Я її задушив, а потім мені стало страшно, що вона не дихає і я вирішив сховати її в сумку та потім в коробку і вивіз її в інший район», — каже затриманий.

В поле зору поліції цей чоловік раніше не потрапляв, кажуть у поліції. Де працював і чи жив сам — правоохоронці поки не повідомляють. Щодо родини загиблої дівчинки — вона благополучна, за дітьми батьки доглядали добре, кажуть у соцслужбі.

“Родина загиблої дівчинки раніше у поле зору органів національної поліції не потрапляла, під супроводом соціальних служб не перебувала. Також варто зазначити, що у родині є ще одна дитина дев’ятирічний хлопчик”, - каже начальниця відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Вікторія Чалова.

У 2019 році в сусідньому райцентрі Іванівка сталась схожа за обставинами трагедія. Там хлопець, який добре знав родину, заманив до себе та вбив 11-річну Дашу Лук’яненко. Те вбивство теж було скоєне саме 19 червня. Так само раптово дівчинка зникла, її довго шукали, а знайшли мертвою на подвір’ї сусіда. 22-річного чоловіка визнали винним одразу за чотирма статтями. Він відбував покарання в Херсоні, але під час російської окупації - зник. Де він зараз невідомо. Якщо провину підозрюваного у вбивстві Соломії доведуть йому також загрожує довічне.

Читайте також: Вбив 7-річну Соломію та носив у сумці Одесою: подробиці шокувальної трагедії

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 19:00 новини 20 червня. Моторошне вбивство дитини в Одесі

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie