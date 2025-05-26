Вбивство "адвоката диявола": хто міг замовити Портнова та чому це не українські спецслужби

В Іспанії вбили Андрія Портнова / © ТСН

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Топполітика адміністрації Януковича Андрія Портнова цього тижня застрелили впритул. Посеред білого дня у найпрестижнішому районі Мадрида. Працювали професіонали: з контрольним пострілом у голову. Іспанія вже засекретила цю справу. В Україні колишній перший заступник керівника адміністрації президента Януковича міг впливати на будь-які судові справи, через що його називали «адвокатом диявола».

Про це йдеться у матеріалі кореспондента «ТСН.Тижня» Олександра Загороднього.

Хто такий Андрій Портнов

Посеред найдорожчого району Мадриду обличчям до асфальту, в калюжі власної крові лежить Андрій Портнов. Людина, якої боялися, яку ненавиділи, про могутність якої ходили легенди. І от головний «розрулювач» судових проблем в Україні сам припинив бути для когось проблемою.

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Про таких, як Портнов, кажуть «створив в себе сам». Родом з Луганська, у свої 32 роки — він уже головний юрист прем’єрки Юлії Тимошенко, навіть оскаржував результати виборів 2010 року, коли до влади прийшов Янукович. І саме 2010-го Андрій Портнов проявляє головний свій талант — вміння вчасно міняти покровителя. Одного дня він готує позов проти Януковича, а наступного — вже з табору Януковича працює проти Тимошенко. В ті роки преса писала, що її ув’язнення — багато в чому заслуга її колишнього підлеглого Портнова. У Януковича Андрій Портнов стає не лише першим заступником його адміністрації. Він стає сірим кардиналом усієї судової гілки влади. І саме в ті роки Портнов починає свою власну війну з журналістами та цілими виданнями. Він розробив систему судових переслідувань за будь-яку спробу журналістських розслідувань щодо нього.



Хто може краще розповісти про Портнова, як не колишні колеги по партії? Несподівано відверте відео оприлюднює калоборант, ексдепутат від «Партії регіонів» Олег Царьов: «Андрій Портнов був моїм другом. Андрій призначав усіх суддів. Ні, не напряму, але кваліфікаційна комісія була „під ним“, і значна кількість суддів в Україні була призначена ним. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати, і таким чином він став найбільшою особою судової системи України».

Певно, саме тому США від грудня 2021 року запровадили проти Портнова санкції за так званим «актом Магнітського». У США його звинувачували у впливі на українські суди.

Хто вбив Портнова

Недоброзичливців у Портнова було багато, дуже впливових недоброзичливців. Але хто ж його вбив? Одразу ж після повідомлення з Мадрида про смерть першими свою версію презентували з Москви, мовляв, Портнова знищили українські спецслужби. Але політичні оглядачі в цьому дуже сумніваються. Портнов явно не був пріоритетною ціллю для Києва, бо вільно і, головне, часто навідувався до України. Остання поїздка була буквально за кілька днів до вбивства. Для чого вбивати когось аж у Мадриді і загострювати стосунки з європейськими партнерами, коли це можна було зробити в Україні?

Портнов був проросійським політиком. 2022 року, під час вторгнення, росіяни саме Портнова розглядали як людину, яка разом з Медведчуком керуватиме проросійським окупаційним урядом. Портнов, очевидно, багато що і багато кого знав. Можливо, вони боялися, що він міг розповісти свої таємниці українським спецслужбам, росіяни ж знали вдачу Андрія — сьогодні з одними, а завтра вже з іншими.

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Ну і третя версія, одна з найімовірніших — бізнесова. Саме її оприлюднює той самий друг Портнова Олег Царьов: «Замовлень у нього було багато. Комусь треба було, щоб залишили в спокої його активи, хтось просив закрити кримінальну справу, хтось просив, щоб його не включили до санкційних списків. Андрій питання вирішував, майже всі. Гонорари — я знаю людей, які платили по 10 мільйонів доларів за питання. Але не всі питання вирішувалися. Я не думаю, що його вбили з політичних мотивів».

Портнова розстрілюють показово в престижному районі Мадрида. І саме демонстративність цієї страти і є головною особливістю та зачіпкою в цьому замовному вбивстві. Не десь у тихому темному кутку, а посеред білого дня. На очах у купи свідків у найдражливішій для іспанців локації — біля школи. Дуже схоже на послання наступному адресату розгніваного замовника. Бо класичний достріл у голову Портнова означає, що діяв фаховий колектив кілерів.

На початку російського вторгнення Андрій Портнов взагалі оголошує в соцмережі збір данних, як він пише, про бандитів і рагулів, тобто про українських активістів, з формулюванням «Для майбутніх фільтраційних заходів».

«Але бачите, як буває? Поки Андрій Портнов погрожує списком, як він пише, рагулям, і сам потрапив у подібний список. Таке життя. Але для нас тепер важливий інший список — список тих суддів, які були залежні від Андрія Портнова. Після його смерті вони всі стали чесними, справедливими й незалежними?» — зауважує кореспондент ТСН.

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