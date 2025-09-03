Вбивство Андрія Парубія: нові подробиці про підозрюваного та яке покарання йому загрожує

Підозрюваний у вбивстві Парубія / © ТСН

Прокуратура Львівщини змінила кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія. Підозрюваному тепер загрожує довічне ув’язнення — за зазіхання на життя народного депутата, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю. Нападнику обрали запобіжний захід — два місяці під вартою без права на заставу.

Підозрюваний визнав, що вбив політика — це, за його словами, була «помста українській владі». Він також заперечив, що його шантажували російські спецслужби.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Алли Пасс.

60 днів під вартою без права внесення застави — таку міру запобіжного заходу підозрюваному у вивстві Андрія Парубія обрав Галицький районний суд Львова.

Підозрюваний — 52-річний львів’янин. До суду його привозять під посиленою охороною. У залі — яблуку ніде впасти. Перед початком засідання чоловік йде на контакт і відповідає на низку запитань. Каже, що вину визнає. Але ні співпраці з російськими спецслужбами, ані шантажу з їхнього боку буцім-то не було. Мовляв, вбивство українського політика — його особиста помста українській владі за сина, який зник без вісті у боях під Бахмутом.

«Так, я визнаю я його вбив. І хочу проситися на обмін військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», — заявив він.

Йому було байдуже кого вбивати — запевняє підозрюваний. На Парубія ж вибір впав тільки тому, що знав, де той живе.

Зброю, з якою підозрюваний здійснив 8 пострілів у жертву, ще шукають. Причетність до зв’язків з окупантами все ж перевіряють, повідомив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. Спочатку підозрюваного обвинувачували в умисному вбивстві стаття передбачала покарання до 15 років тюрми. Але після суду справу перекваліфікували на вбивство державного діяча, а за таке вже світить довічне.

«Після вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс. Де спалив одяг і розібрав велік на якому їздив Львовом. Пробував втопити, але не вийшло», — каже Микола Мерет.

ТСН вдалося зв’язатися з першою дружиною підозрюваного. Вона — мати їхнього спільного сина, зниклого без вісті у боях під Бахмутом у 23-му році. Хлопець пішов добровольцем на фронт, воював у розвідці легендарної 93 ОМБр «Холодний Яр». Побратими відгукуються — як про справжнього героя. Приголомшена жінка сказала — те, що скоїв її колишній дізналася тільки сьогодні, коли побачила кадри із зали суду. Попросила паузу перевести дух, але на зв’язок так і не вийшла.

