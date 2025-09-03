ТСН у соціальних мережах

Вбивство Андрія Парубія: його друг пригадав зворушливі моменти життя політика

У Львові поховали нардепа Андрія Парубія, якого вбили напередодні посеред міста.

Автор публікації
Марія Кужик
Андрій Парубій

Андрій Парубій / © Facebook/Андрій Парубій

З Андрієм Парубієм напередодні попрощалися у Львові. Провести його в останню путь приїхали сотні людей з різних областей. Для них він був політиком, який усе своє життя відстоював незалежність України та її європейський шлях.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Собор святого Юра — саме тут відбувалась прощальна служба за Андрієм Парубієм. Потік людей, щоб віддати шану політику, не зупинявся. Серед них і колеги, і друзі, і ті, хто знали його особисто, і ті, хто просто хочуть провести в останню дорогу.

Василь Рожко, друг Парубія каже, символічним у соцмережах стало фото як ще у вісімдесятих Андрій піднімає український прапор на скелі Гострий камінь на Тустані. Або ж світлини з юнацьких вишколів у Карпатах. Там Парубій стає «живим мостом» між двома скелями, аби молодь могла перейти далі. Такий він був і у житті — завжди допомагав.

«Над височенною прірвою ми перестрибували, але молодші не могли, була небезпека не дострибнути і він ставав. Табори, які він робив — це був світ пригод, лицарства. На Майдані він казав, це як табір, тільки трошки більший», — каже голова ГО «Тустань» Василь Рожко.

Після поминального богослужіння у соборі відбулось загальноміське прощання. Тут зібралися сотні людей, щоб віддати останню шану Андрію Парубію. Не тільки місцеві, приїхали також мешканці інших областей.

«Вся Україна сьогодні в скорботі. Це стовп нашої нації. Коли йде така людина це для нас заклик бути ще стійкішими і продовжувати його справу», — кажуть люди.

Це давня львівська традиція — місто завмирає, аби попрощатися з відомими людьми й загиблими воїнами, які повертаються на щиті. І обов’язково — сурмач виконує останню мелодію — символ прощання цілого міста.

Від студентських рухів і пластових таборів — до найвищих державних посад. Він стояв на барикадах Революції гідності, очолював Парламент і відстоював курс України до Європейського Союзу та НАТО.

Слова Парубія у парламенті до регіонала Новинського — найкраще свідчення його ставлення до всього російського: «Відійди від мене, нечисть».

Андрія Парубія вбили у суботу просто посеред білого дня. Кілер підійшов ззаду і вистрелив вісім разів. Шансів вижити не було. Поховали Андрія Парубія на Личаківському кладовищі зі всіма військовими почестями.

