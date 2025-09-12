Вбивство двох школярів на Вінниччині: очевидець розправи розповів моторошні подробиці

На Вінниччині ексвчитель вбив двох учнів / © ТСН

У місті Шаргород на Вінниччині колишній вчитель зарізав двох учнів, 15 та 16 років, просто посеред білого дня на очах у перехожих. Обидва померли на місці ще до прибуття медиків. За даними слідства підозрюваний знав жертв особисто і переслідував хлопців у день вбивства.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Очевидець розповів шокувальні подробиці вбивства

На будівлях Шаргорода на прапорах чорні стрічки. Другий день місто у жалобі. До місця, де вбили двох хлопців, й досі несуть квіти та іграшки.

Ця подія сколихнула шеститисячне містечко Шаргород на Вінниччині. Вранці 10 вересня у середмісті на очах в перехожих було вбито двох учнів місцевого ліцею — 15-річного Миколу Білика та 16-річного Владислава Бевза. Підозрюваний у вбивстві — 23-річний колишній вчитель гімназії з сусіднього села.

Микола та Владислав вранці їхали зі свого рідного села Копистирин до школи в місто Шаргород. В автобусі був і їхній колишній вчитель. За словами свідків, він ще в транспорті почав чіплятись до хлопців та погрожував їм. Учні вийшли з автобуса і йшли цією вулицею в бік місцевої лікарні. Аж раптом — їхній колишній вчитель накинувся на них з ножем.

Пан Микола — власник будинку, біля якого все сталося. Каже, був на подвір’ї, коли почув крик жінки, одразу вибіг на вулицю. Побачене його приголомшило, зізнається він.

«На тротуарі вже лежав хлопчина вже без ознак життя, а на проїзній частині ще був у конвульсіях. Я глянув так, що артерія перерізана і кров, це все», — каже Микола Бабчук.

За кілька метрів від місця злочину пан Микола побачив чоловіка, який тікав.

«Він біг і я за ним біг. Но я вже 60, я вже не той. Там у нас ринок далі, за метрів 300, ми біля воріт його там настигли, він на територію ринку. Я кажу — давай за ним, в нього в руках тисак той був. Кажу, тримайте пі**ра, у мене хлопців зарізав кажу. Ніхто ніяк не прореагував», — додає чоловік.

Далеко втекти не вдалося. Підозрюваного у злочині поліція затримала за годину. За п’ять кілометрів від місця трагедії — у полі. Затриманий 23-річний житель сусіднього села Пасинки. Він колишній учитель одного з хлопців, який вчився в гімназії в іншому селі Копистирин, кажуть слідчі. Попередньо відомо, що в нього раніше уже був конфлікт зі школярем. Саме через цей конфлікт, каже мер — у березні вчителя та директора школи звільнили.

Що каже мати підозрюваного

ТСН вдалося зв’язатися з мамою підозрюваного. За словами жінки, конфлікт між її сином та Біликом розпочався після того, як її син — вчитель під час уроку зробив зауваження за погану поведінку молодшому брату вбитого Миколи Білика. Після того Білик почав писати вчителю погрозливі повідомлення — розповідає жінка. А одного разу між вчителем та Миколою стався конфлікт у школі. Під час якого вчитель схопив за ліктя Білика, розповідає мати підозрюваного. Після цього мама учня написала заяву в поліцію на вчителя. А він заяву на звільнення.

«Цей Білик перед всіма хлопцями підходить до мого сина, а він вищий був на голову мого сина, він підходить і такий грудьми йому. Він його взяв в лікоть, так зігнув і каже — не веди себе так, це негарно. Він потримав його трошки, секунди три, і відпустив. А той почав плакати і побіг до мами», — каже жінка.

Другий вбитий хлопець — Владислав Бевз. Він учень 11 класу Шаргородського ліцею. До якого цього року вчитись з Капистирину перевівся і Микола Білик. Обидва друзі з одного села. За словами матері підозрюваного, Бевз систематично знущався з її молодшого сина — брата підозрюваного. Зокрема, за день перед вбивством. Вони знали, що це молодший брат колишнього вчителя, з яким раніше конфліктували, каже жінка.

«Він їхав до дому, мій син, і вони напали на нього — били по голові і цей Бевз почав його лупцювати перший. Лящі давати. У вівторок побили і в середу зранку вже була остання крапля і він уже все», — каже жінка.

Що кажуть у ліцеї

У ліцеї булінг з боку старшокласників заперечують. Вбитих характеризують як не конфліктних хлопців, особливо Владислава Бевза.

«Чудовий, толерантний, постійно усміхнений, життєрадісний, займався спортом, зокрема боксом, допомагав бабусі. Ніхто до нас з заявами: ні батьки, ні учні, ні класний керівник, ні до мене, ні до заступників не звертався», — каже директор Шаргородського ліцею №2 Сергій Іванець.

Що кажуть про дітей у селі, де вони жили

Будинки Миколи та Владислава у селі Копистирин знаходяться на одній вулиці. Попрощатися з Миколою зібрались його рідні, друзі та однокласники. Сусідка родини Біликів — пані Ольга розповідає, обидва хлопця росли на її очах. Звинувачення в знущаннях заперечує.

«Це не правда, це дитина настільки — він ангел був, він в храми ходив, все літо працював. І як він міг когось булити, якщо ця дитина тільки перейшла в ліцей, він навіть не знав того хлопчика. Про що говорять люди про якісь педофіли, ще щось — цього бути не може», — каже Ольга Бількова.

Про підозрюваного жінка відгукується негативно. Каже він був замкнутим і ні з ким не спілкувався, був відлюдником.

«Я думаю, що просто вчитель сам по собі неадекватний. Від відносився до всіх дітей з агресією, бив обзивав дітей, навіть молодші дітки його просто боялися. Він поводився агресивно, за кожне слово ставив в куток, сварився», — додає жінка.

Колишньому вчителю вже обрали запобіжний захід — 60 діб під вартою без права внесення застави. Свою провину визнає частково. Йому призначено медично-психологічну експертизу. Якщо його провину доведуть йому загрожує довічне ув’язнення. Миколу Білика та Владислава Бевза поховали сьогодні на місцевому цвинтарі.

