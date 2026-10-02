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Вбивство Фаріон: Зінченко став другим з наймолодших в Україні довічників
Засуджений за вбивство Фаріон мешканець Дніпра В’ячеслав Зінченко є не наймолодшим довічником України — подробиці.
Після того, як Шевченківський суд Львова дослідив всі докази, визнав 20-річного В’ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон та призначив йому довічне позбавлення волі, з’ясувалось, що він є одним з наймолодшим серед такої категорії в’язнів — про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький.
«Статистика свідчить, що середній вік тих, хто отримує пожиттєво — 35-40 років. Згідно законодавства, у Зінченка є право на апеляцію. Потім — право на касацію. Через певну кількість років (через 15 — Ред.) у засуджених до довічного з’являється право прохати помилування. Також після відбуття такого терміну ув’язнення з’являється право клопотати про заміну покарання на більш м’яке. Тобто, якщо ув’язненому 20 років, то теоретично, якщо його помилує через 35 років президент України, то в’язень може вийти у віці 55 років. Ми не знаємо, хто у нас буде в ті роки президентом», — каже Старенький.
За декілька років до вбивства Ірини Фаріон, у 2019-му, в Україні до довічного ув’язнення засудили 19-річного мешканця Павлограда Валентина Земцова. За даними Офісу генпрокурора, він, будучи старшокласником (на той момент йому було 18 років) та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з особливою жорстокістю вбив свого знайомого, 5‒річного сина його співмешканки та намагався позбавити її життя. Жінка була вагітною.
Вбивство Ірини Фаріон — що відомо
Мовознавиця та громадська діячка Ірина Фаріон була поранена 19 липня 2024 року у Львові пострілом у голову на вулиці Масарика у Львові. Того ж дня пізно ввечері Ірина Фаріон померла внаслідок поранення.
За декілька днів після цього правоохоронці затримали підозрюваного, яким виявився 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра.
Під час одного із судових засідань Зінченко намагався повіситись за допомогою футболки, але судова охорона цьому завадила.
Донька Ірини Фаріон публічно висловлювала вимоги покарати Зінченка довічним позбавленням волі, мати Зінченка висловлювала особисту впевненість, що сина буде виправдано та його відпустять.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, як розслідували вбивство Ірини Фаріон. Генерал Андрій Нєбитов розкрив секретні подробиці.