Обох застрелили у Львові: у поліції пояснили, чи пов’язані вбивства Парубія та Фаріон

Начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський / © скриншот з відео

У поліції Львівської області повідомили, чи пов’язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія у Львові.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Олександр Шляховський на брифінгу для журналістів 30 серпня, який транслював ТСН.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи можуть бути ці два вбивства якось пов’язані між собою і чи вбачається тут російський слід, Шляховський сказав таке: «З приводу вбивства Ірини Фаріона у нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які б пов’язували ці два злочини. Це наразі те, що нам відомо».

Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області додав, що «поліція розглядає багато версій, у тому числі — російський слід».

Нагадаємо, 30 серпня у Львові сталася стрілянина під час якої вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Зазначимо, що президент Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній заявив, що порівнювати вбивства Ірини Фаріон та Андрія Парубія не зовсім доречно — вони мали величезні розбіжності.

Ірина Фаріон та Андрій Парубій / © ТСН

Політолог нагадав, що Парубій у 1980-их роках пішов в рух опору й радикально боровся за Україну. Натомість Фаріон в ті роки пішла у Компартію. За словами Донія, з часом Парубій демократизувався, а Фаріон навпаки — радикалізувалася.

Водночас Олесь Доній підкреслив, що, попри всі розбіжності, ми маємо засуджувати будь-які політичні вбивства в Україні.