Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: як покарали підозрюваного і що кажуть батьки жертви

Максим Матерухін, який загинув на фунікулері у Києві

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок Артему Косову, якого звинувачували у вбивстві підлітка на фунікулері. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Про це із місця події повідомляє кореспондент ТСН Олександр Романюк.

7 квітня минулого року колишній співробітник Державної служби охорони напідпитку у фунікулері розпочав конфлікт із хлопцем та штовхнув його на виході. Максим Матерухін упав на шмат скла та отримав смертельні поранення. 7 товаришів хлопця були свідками події.

Прокурори вимагали для Косова довічного ув’язнення за навмисне убивство. А обвинувачення у справі особисто вів Генпрокурор Руслан Кравченко. Сам Артем Косов в суді свою провину визнав і покаявся. Каже, не міг уявити, що його дії призведуть до таких наслідків. Але не згоден, що вбивство було навмисним.

Суд дослухався до прокурорів та засудив підозрюваного до довічного позбавлення волі.

Олександр Романюк повідомив, що Артема Косова одразу вивели із зали суду і він не спілкувався із журналістами.

У залі було дуже багато людей — вони аплодували, коли почули вирок. Батьки Максима кажуть, що вони раді, що підозрюваного так покарали.

Це рішення суду ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, що смертельний випадок стався 7 квітня 2024 року у Києві на фунікулері. П’яний 30-річний чоловік, який виявився працівником УДО, причепився до компанії неповнолітніх і під час конфлікту штовхнув одного з хлопців. Той упав, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї.

