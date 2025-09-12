ТСН у соціальних мережах

Вбивство школярів на Вінниччині: сусідка розкрила шокувальні подробиці про учнів і підозрюваного

Сусідка школярів розповіла про вбитих хлопців та підозрюваного у розправі.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Вбивство школярів на Вінниччині: сусідка розкрила шокувальні подробиці про учнів і підозрюваного

Підозрюваний у вбивстві / © Суспільне

Сусідка вбитих у місті Шаргород школярів розповіла про хлопців та підозрюваного у жорстокій розправі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Будинки Миколи та Владислава в селі Копистирин розташовані на одній вулиці. Попрощатися з Миколою зібралися його рідні, друзі та однокласники. Сусідка родини Біликів — пані Ольга розповідає, що обоє хлопців росли на її очах. Звинувачення у знущаннях заперечує.

«Це неправда, ця дитина настільки — він ангел був, він до храмів ходив, усе літо працював. І як він міг когось булити, якщо ця дитина тільки перейшла в ліцей, він навіть не знав того хлопчика. Про що говорять люди, про якісь педофіли, ще щось — цього бути не може», — каже Ольга Бількова.

Про підозрюваного жінка відгукується негативно. Каже, він був замкнутим і ні з ким не спілкувався, був відлюдником.

«Я думаю, що просто вчитель сам по собі неадекватний. Від ставився до всіх дітей з агресією, бив, обзивав, навіть молодші дітки його просто боялися. Він поводився агресивно, за кожне слово ставив у куток, сварився», — додає жінка.

Раніше повідомлялось про те, що вінницький вчитель, підозрюваний у вбивстві двох учнів, розповів, чи шкодує про скоєне.

