Вбивство ТЦКівця у Львові: в оточенні підозрюваного приголомшили тим, з якої він родини

Підозрюваний у вбивстві військового Григорій Кедрук арештований за рішенням суду / © ТСН

Стали відомі нові подробиці про особистість 30-річного Григорія Кедрука, який підозрюється у жорстокому вбивстві військового з територіального центра комплектування та соціальної підтримки Юрія Бондаренка, з яким сьогодні з військовими почестями прощалися у Львові.

Як повідомила в коментарі для ТСН.ua керівниця відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури Ольвія Герляк, підозрюваний мешкав у Львові, винаймав там квартиру, раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв та не мав судимостей.

Водночас, як дізнався ТСН.ua, родина підозрюваного має відношення до села Стрільськ Сарненського району на Рівненщині.

«Григорій ріс в родині, де частина родичів були тривалий час вчителями. Його бабуся, дід та, наскільки відомо, його дядько — всі вчителювали. Батьки цього чоловіка давно розлучились, але загалом про родину були тільки позитивні відгуки. Коли почули прізвище підозрюваного, то, звісно, від цього шок. Сподіваємось, що слідство об’єктивно розбереться. Про батьків Григорія можу сказати наступне: батько був підприємцем, зараз, можливо, мешкає за кордоном. Мати Григорія, здається, працювала на заводі», — розповіла нам одна з представниць місцевої влади.

Водночас на державному порталі «Судова влада України» міститься інформація про те, що чоловік, персональні дані якого повністю збігаються з даними підозрюваного, 12 років тому, на початку 2013, судився зі своїм батьком та вимагав від останнього грошової допомоги для навчання. Позивач Григорій Кедрук вимагав, щоб батько сплачував аліменти у розмірі 500 грн. щомісяця. Сарненський районний суд Рівненської області тоді задовольнив позов Григорія Кедрука.

Вбивство військового ТЦК: який мотив

Підозрюваний у вбивстві військового Григорій Кедрук стверджує, що моменту нападу не пам’ятає. В залі суду Григорій Кедрук наголосив, що під час перевірки він нібито передав усі необхідні документи та одразу викликав адвоката та запевняє, що моменту нападу на військовослужбовця не пригадує.

Підозрюваний заявив, що його нібито обприскали з газового балончика. За його словами, наступне, що він пам’ятає — це як «четверо чи троє людей у формі» його били.

«Приїхав бус, відкрили двері. Одразу я отримав в лице. Мене облили балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, це мене четверо чи троє працівників у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, я відкриваю двері додому, і потім я намагаюся змити сльозогінний газ з лиця. Це все, що я пам’ятаю», — заявив підозрюваний.

Також чоловік стверджує, що не перебував у розшуку ТЦК.

На запитання, чи визнає він, що саме ножем завдав удару працівнику ТЦК, Кедрук відповів, що, «судячи з усього, це було так», хоча він не може «повірити в те, що сталося».

Військовий ТЦК: що відомо про нього

За даними оперативного командування «Захід», після нападу на військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка останнього доставили до лікарні, де команда хірургів намагалася врятувати його життя.

Юрій Бондаренко / © Facebook/Сергій Грішин / © Facebook/Сергій Грішин

«Попри зусилля медиків, внаслідок критичної крововтрати, він помер. Юрій був учасником бойових дій і продовжував служити Україні в підрозділах ТЦК та СП, виконуючи завдання, що є важливою частиною оборони держави під час війни. Ця трагедія демонструє глибшу тенденцію, яка поступово набуває небезпечних ознак: частина українців починає сприймати військових, як сторонню силу, що нібито загрожує їхньому повсякденному життю, а не як оборонців, які забезпечують можливість цього життя продовжуватися», — повідомили у командуванні «Захід».

Мобілізація і напади: другий випадок за рік

Нагадаємо, за даними правоохоронців, це вбивство стало другим випадком за цей рік, де жертвами стали військовослужбовці ТЦК. На початку року на Полтавщині було застрелено військовослужбовця Олександра Сикальчука.

Військовослужбовець ТЦК Олександр Сикальчук

За офіційними даними командування Сухопутних військ, на АЗС в м. Пирятині під час супроводу військовозобов’язаних до навчального центру стався збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Внаслідок тяжкого поранення чоловік помер. Згодом правоохоронці з’ясували, що напад здійснив 40-річний мешканець міста Лубни Вадим К., який, за версією слідства, намагався таким чином визволити родича своєї співмешканки від мобілізації.

Зараз, станом на грудень, в цій справі тривають судові розгляди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що підозрюваному у вбивстві військового ТЦК у Львові обрали запобіжний захід.