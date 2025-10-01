ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
4306
3 хв

Вбивство учнів на Вінниччині: у родині підозрюваного сталися зміни, а мати загиблого розповіла нову деталь

Мати одного з вбитих учнів розповіла про ймовірне стеження напередодні трагедії.

Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Затримання колишнього вчителя

Підозрюваний у вбивстві учнів колишній вчитель англійської мови Олексій Пономарьов перебуває під вартою / © ТСН

За півтора тижня виповниться місяць, як у Шаргороді на Вінниччині сталося моторошне вбивство двох старшокласників — у ньому підозрюють 23-річного вчителя англійської мови Олексія Пономарьова.

В родині підозрюваного зробили чергову резонансну, але двозначну заяву щодо заарештованого Олексія.

«З Олексієм ще не було можливості побачитись. Щодо його позиції нічого не можу сказати, він чесний, справедливий хлопець», — повідомив в коментарі для ТСН.ua чоловік матері Олексія Віктор.

Крім того, він повідомив нам, що певні зміни сталися й у житті молодшого брата Олексія.

«Молодшого сина ми перевели навчатись до іншої школи. Перевели одразу (після подій 10 вересня — Ред.)», — повідомив в коментарі для ТСН.ua чоловік матері Олексія Пономарьова.

Як дізнався ТСН.ua, в оточенні Пономарьова кажуть, що сам підозрюваний наразі перебуває у непростому стані та начебто потребує лікування.

Мати вбитого учня з’ясовує мотив

Зі свого боку, мати одного з вбитих учнів Наталія Білик вкрай емоційно відреагувала на те, що в родині Пономарьова останнього називають справедливим.

Жінка нагадує, що 23 вересня цього року стартував судовий процес в іншій справі, де обвинуваченим є колишній вчитель Пономарьов, а потерпілим — її тепер вже покійний син Микола. В матеріалах справи йдеться про конфлікт Миколи Білика та Олексія Пономарьова, під час якого перший начебто зазнав від останнього легких тілесних пошкоджень під час перебування в шкільному укритті.

«Якщо він, чоловік матері Пономарьова, вважає підозрюваного чесним та справедливим, якщо вони так чесно та справедливо діяли, то я б поставила запитання про те, чому він, чоловік матері, у той самий день ввечері мені телефонував і пропонував домовитися. Бо його син дійсно з моїм сином таке вчиняв. А я відповіла: «Про що можна домовлятися? Я свою дитину не продаю!». Це була вся наша розмова».

Крім того, Наталія Білик, посилаючись на слова місцевих дітей, каже: «Діти розповідають, що вбивця в 23.00 був у мене на подвір’ї. Влітку запитував у місцевих про те, чи є в селі мій син Микола та інший хлопець Владік (обидва були вбиті 10 вересня — Ред.). Я так зрозуміла, що він відстежував їх. То це чесні люди?! Можливо, це моя провина у тому, що моєї дитини немає, що він (підозрюваний — Ред.) це зробив через те, що я подала заяву на нього?»

Крізь ридання Наталія Білик каже, що на суді Пономарьову планує поставити одне ключове запитання: «За що забирати життя двох таких дітей? За що?»

Вбивство учнів: що відомо

10 вересня вранці у місті Шаргород Вінницької області на одній з вулиць було вбито двох учнів-старшокласників. Один з них навчався у 10 класі, інший — в 11-му одного з місцевих ліцеїв. За даними Вінницької обласної прокуратури, напад на них скоїв їхній 23-річний колишній вчитель англійської мови.

За даними відкритих джерел, протягом 40 секунд підліткам було завдано декілька ножових поранень в область шиї — хлопці померли на місці події. Нападник, за даними правоохоронців, з місця події втік, але згодом, того самого дня його затримали за декілька кілометрів від місця вбивства.

Затримання підозрюваного. Фото: Національна поліція України

У разі доведення провини йому загрожує довічне ув’язнення.

Ніж, яким було вбито старшокласників. Фото: Національна поліція України

Про ймовірні мотиви вбивства правоохоронці поки що коротко відповідають, що, можливо, мав місце конфлікт вчителя з учнями. Мати вчителя натякала, що молодший брат Пономарьова став жертвою булінгу з боку групи учнів, після чого поліція почала перевіряти викладені нею факти. У родинах загиблих категорично заперечують, що їхні сини причетні до цькування.

Раніше повідомлялось про те, що мати вінницького вчителя вперше розповіла, чому син зарізав учнів.

4306
