Вбивство військового ТЦК у Львові: нові подробиці та чи зміниться мобілізація в Україні

За підозрою у вбивстві працівника ТЦК Олега Авдєєва суд арештував львівського митника Андрія Труша / © ТСН

Стали відомі нові подробиці вбивства 52-річного військового ТЦК у Львові Олега Авдєєва, яке сталось вчора та викликало величезну хвилю реакцій з боку Міністерства оборони України, уповноваженого з прав людини та тисяч пересічних українців.

Як розповіли ТСН.ua поінформовані джерела у правоохоронних органах, додатково стало відомо про те, що митник, який підозрюється у нападі на представника ТЦК, незадовго до вбивства приїхав зі своїм братом до крамниці, яка торгує ритуальними товарами.

«За наявною інформацією, в їхній родині помер хтось із близьких, ці чоловіки поїхали придбати товари для похорону. Митник, який є підозрюваним, візуально перебував у пригніченому стані через смерть близької людини, а коли побачив, що у його брата на вулиці перевіряють документи, то разом зі своїми родичами втрутився у процес…», — розповіли нам у коментарі правоохоронці. За їхньою інформацією, конфлікт виник після того, як брат Труша відмовився пред’явити військово-облікові документи представникам ТЦК біля бюро ритуальних послуг. За даними правоохоронців, після того, як почалась штовханина, працівники ТЦК розпилили перцевий балончик.

Крім того, за даними джерел ТСН.ua, Андрій Труш повідомив правоохоронцям, що шкодує та не мав наміру вбивати представника ТЦК.

Водночас і за офіційною версією, митник та брат перебували біля магазину ритуальних товарів.

«За даними слідства, 2 квітня 2026 року у Львові на вулиці Патона працівники ТЦК та СП разом із поліцейськими перевіряли військово-облікові документи. Біля магазину ритуальних послуг вони зупинили чоловіка. У цей момент його брат — працівник митниці, який перебував у приміщенні — вийшов на вулицю та втрутився у ситуацію. Між учасниками виникла словесна суперечка, яка переросла у штовханину. Під час конфлікту працівник митниці, намагаючись завадити затриманню брата, дістав ніж, і завдав кілька ударів військовослужбовцю, зокрема у шию», — повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Затриманий митник Андрій Труш. Фото: пресслужба ДБР

Сьогодні суд обрав для затриманого митника Андрія Труша запобіжний захід — підозрюваного арештували на 60 діб, на час проведення досудового розслідування.

На суді затриманий митник повідомив присутнім, що працівник ТЦК запшикали його газовим балоном на місці події, а він, митник, не мав наміру переховуватись та сам здався до відділку поліції. Він також повідомив суду, що у той день прийшов з родичами, зокрема і зі своїм братом, оформлювати документи, пов’язані з похоронами своєї бабусі.

«Я пам’ятаю, як працівники ТЦК запшикали моє обличчя балоном», — повідомив Андрій Труш судді. «Я не від кого не переховувався, сам прийшов до відділку. Хочу, щоб до мене застосували м’якіший запобіжний захід», — повідомив 34-річний Андрій Труш, звертаючись до судді. Та додав, що в той день плакав через смерть бабусі.

За даними адвокатки Труша, її підзахисний має бронювання від мобілізації.

Вбивство працівника ТЦК: у Міноборони заговорили про зміни системи

На вбивство працівника ТЦК відреагували як пересічні громадяни, які висловили різні за змістом думки, так і відомства. Наприклад, у Міністерстві оборони України після цього випадку зокрема заявили і про таке: «Система потребує змін, вони будуть найближчим часом. Але жодна проблема системи не може бути виправданням убивства військового в тилу».

Загиблий Олег Авдєєв. Фото: сторінка відділення НОК України у Львівській області

Один із дописувачів, який залишив коментар під новинами про це вбивство, зауважив так: «Біда велика. Українці почали вбивати українців».

Своєю чергою, низка експертів погоджуються з позицією Міністерства оборони про те, що зміни у системі потрібні.

Мобілізація в Україні: як пропонує її змінити офіцер та психолог

«Для того, щоб не було такого (трагічних випадків — Ред.), громадяни повинні мобілізуватись та підписувати контракт самостійно. У нас є жорсткий некомплект у ЗСУ. Але мені не подобається те, що мобілізація покладена не на місцеві органи самоврядування, а на Сухопутні війська. Держава просто «відморозилась» від цього процесу», — каже в коментарі для ТСН.ua військовий психолог, офіцер 67-ї ОМБР Андрій Козінчук.

Та продовжує: «Ми не чуємо від вищих керівників держави таких слів: «Громадяни, у нас є біда, нам потрібна ваша допомога». Цього немає. Мені також не подобається те, коли ТЦК також порушують закон, коли вони застосовують силу. Мені здається, що це не є гарною мотивацією. Чому громадяни не хочуть йти? Через страх. У їхніх головах є те, що їх начебто з одними набоями відправлять штурмувати посадку. У їхніх головах є те, що вони або загинуть, або потраплять у полон. Але насправді піхотою ми воюємо дедалі рідше. Більше — за допомогою роботизованих комплексів, БпЛА. Основний чинник ураження — це дистанційні системи, а не жива сила».

Резюмуючи, він зауважує: «Зараз є одне зло — це Російська Федерація. Якщо ми її не зупинимо, то буде набагато гірше. При всьому становищі, яке є на фронті, ми можемо сказати: українська держава існує. Але у нас досі є загроза того, що держава може зникнути. Про це треба ніколи не забувати».

На переконання Козінчука, процес, алгоритм мобілізації треба змінювати.

«Нам треба впроваджувати терміни служби. По-друге: наявність ротаційної системи. Наприклад, щоб бригада перебувала на лінії розмежування не більше 11 місяців з можливістю внутрішньої ротації. По-третє: нам необхідна система заохочень. Не може військовослужбовець у тилу отримувати 20 тис. грн у той час, коли касир або охоронець отримують більше. Не знецінюю цих професій, але… Громадянин має йти на контракт не через страх, а бути зацікавленим. Ми не продали громадянину України те, як круто бути військовим. Той алгоритм, який зараз є — він радянський. Прийшла повістка, взяв капці та зубну щітку та пішов у військкомат», — констатує Козінчук.

І додає: «Якщо ми змінимо алгоритм оповіщення, то, звісно, все це (трагічні випадки — Ред) зупиниться. Мені здається, що ми не все зробили для заохочення громадян. Якщо проговорити те, що військова служба — це не тільки почесно, але й вигідно, цікаво і дуже класно впливає на свідомість чоловіка, то все зміниться. Мені здається, що не вистачає навчання військовослужбовців ТЦК. Є випадки, коли на агресію вони реагують дуже ворожо. Це не зовсім професійно».

