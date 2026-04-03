Вбивство військового ТЦК у Львові: підозрюваний митник вперше прокоментував напад

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового

У Львові суд на 60 діб без можливості внесення застави затримав підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Підозрюваного відправили за грати

Два місяці під вартою без права внесення застави. Таке рішення ухвалив Личаківський районний суд Львова щодо 34-річного Андрія Труша. Чоловіка підозрюють у зухвалому вбивстві працівника ТЦК під час перевірки документів.

Під час засідання підозрюваний ховався від камер та заявляв, що «погано пам'ятає» момент нападу.

Чому підозрюваний напав на військового

За даними прокуратури, конфлікт виник, коли працівники ТЦК намагалися перевірити документи у молодшого брата підозрюваного. Той почав тікати, а військовий кинувся наздоганяти втікача. У цей момент втрутився старший брат — Андрій Труш.

Слідство стверджує: Труш вихопив ніж із сумки і кілька разів вдарив ним військового у груди та шию. Пошкодження сонної артерії виявилося критичним — потерпілий помер. Після нападу брати сіли в машину і втекли.

Позиція підозрюваного

Сам Андрій Труш у суді озвучив свою версію подій. Він наполягає, що того дня вони з братом були у стресовому стані через смерть родички і сприйняли дії людей у формі як напад.

Андрій Труш, підозрюваний: «Я чую крик, мене хватають за куртку, тягнуть, я розвертаюся, дивлюся якісь невідомі люди у формі починають мене і його по куртці і починають наносити фізичну шкоду. Працівник ТЦК почав балоном запшикувати, це ваша честь, шо я памʼятаю. Уривками памʼятаю, як я біжу, кричу де брат, потім ми їдемо в машині, і я вже вдома».

Захист просив для Труша цілодобовий домашній арешт, аргументуючи це тим, що він сам з’явився до поліції, а також його емоційним станом.

Емілія Гут, адвокатка підозрюваного: «В нього сьогодні поховали бабусю, яка була йому як мама, він не в стані. Якщо чесно, він зараз плаче».

Позиція прокуратури та ризики

Прокурор Ігор Ступник категорично заперечував проти м'якого запобіжного заходу, наголошуючи на тяжкості злочину та ризику втечі.

Ігор Ступник, прокурор: «Є всі підстави вважати, що він може покинути місце постійного проживання та виїхати з території України, впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також знищити чи спотворити будь-які речі чи документи».

Що відомо про загиблого військового

Вбитим виявився 52-річний Олег Авдєєв. У ТЦК він працював лише пів року, перейшовши туди з прикордонної служби. До війни Олег був професійним спортсменом-санкарем. Він представляв Україну на двох Зимових Олімпійських іграх — у 1998 та 2002 роках.

Суд підтримав сторону обвинувачення. Наступні два місяці підозрюваний проведе у СІЗО, поки триватиме розслідування.

