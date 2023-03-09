Вчинки “Тайри” у США звучали, як трейлер до гостросюжетного фільму: кому присвятила нагороду українка

Але озвучене -це лише вершечок правди про те, що довелося пережити “Тайрі” - відважній парамедичці і волонтерці.

Американську нагороду «Відважні жінки» українка Юлія Паєвська на позивний “Тайра” присвятила усім українкам, які воюють і волонтерять на фронті і в тилу. Напередодні вона отримала статуетку у Білому домі за особисту надзвичайну мужність, йдеться в ТСН.

Спеціальною нагородою за відважність Державний департамент Сполучених Штатів нагороджує жінок з усього світу уже всімнадцяте. Цьогоріч номінанток уперше запросили до резиденції президента Сполучених Штатів - Білого дому. Українка Юлія Паєвська стала першою із наших співвітчизників, яка отримала цю високу нагороду із рук Державного секретаря та Першої леді Сполучених Штатів.

На сцені 11 жінок яка кожна хоробра по-своєму. Афганка Закіра таємно закінчила школу, коли країна уперше була під владою талібану. Болор - перша в Монголії пані бригадний генерал. Хтось присвятив себе боротьбі за права і свободи людини. Хтось власним прикладом вказує шлях іншим. “Коли ви прагнете справедливості, висловлюєте свою думку та прагнете миру, ви надихаєте інших знайти у собі мужність і піднятися на той самий заклик. Кожній маленькій дівчинці, яка будь-коли задавалася питанням - чи можу я сама, один голос, одна дівчинка виправити те, що зламалося? Нехай жінки, яких ми сьогодні вшановуємо, будуть відповіддю. Однозначно - так”, - каже перше леді.

Коли оголошують нашу Юлію Паєвську, представлення звучить, як трейлер гостросюжетного фільма. “Таємно документувала звірства, які чинили російські війська під час облоги Маріуполя у 2022 році. Передала одну картку пам’яті агенції “Асошиейтид прес” у тампоні, іншу була змушена знищити власними зубами, перед тим як росіяни схопили її і піддали тортурам, щоб здобути інформацію”, - звучить на церемонії.

Це лише вершечок правди про те, що довелося пережити “Тайрі” - відважній парамедичці і волонтерці. Торік у березні вона потрапила у російській полон, де провела 3 місяці. “Все мені підказувало, що я взагалі жити не буду, але чомусь я вірила. Я не знаю, чому. Можливо, я відчувала цю підтримку”, - каже вона.

“Тайра” на виході із Білого дому, каже, що почувається живою, але - нещасливою. “Бо вчора загинув “Да Вінчі”, вчора ми поховали Яру. Вчора загинуло багато хлопців та дівчат. Це все триває і триває. І моє серце просто розривається на шматки”, - каже “Тайра”.

Ще одна номінантка - польська журналістка Б’янка Залевська, яка під вишуканим вбранням носить шрами, які залишилися після поранення на Луганщині. 2014 року її знімальна група потрапила під російський вогонь. Залевська висвітлює війну і тепер. За цей час вивчила українську. “Від 2014 року я кричала в своїх сюжетах, що війна в Україні - вона справжня, не якась там домашня, справжня небезпечна війна. І тоді мені здавалося, що ніхто мене не чув. І зараз, коли, на жаль, так багато крові пролилося, весь світ зрозумів, що це справжня війна”, - каже вона.

І полька Залевська, і українка Паєвська своє визнання присвячують посестрам. “Дівчата, це ваша нагорода. Однозначно ваша. Всі, хто на фронті, хто волонтерить, плете сітки, варить їжу, військові, цивільні - це все для вас”, - зазначає “Тайра”.

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