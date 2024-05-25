“Вчинок, про який я досі жалкую”: військовий розповів, як ледь не підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон

Боєць підрозділу “Стугна” у складі спецпідрозділу “Тимура” ГУР МО України на позивний “Каховка” ледь не підірвав себе гранатою на полі бою, щоб не потрапити в полон до росіян.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA він розповів, що це сталося після того, як він отримав важке поранення.

“Я ледь не зробив вчинок, про який досі жалкую. Коли зрозумів, що у мене перебиті ноги і зламана рука, я не можу надати собі допомогу, оскільки вся моя броня і аптечки розлетілися просто від вибуху. У мене така думка з'явилась, що в полон я не здамся, тому дістав гранату, поклав під щоку і розжав в бусики. Контакт з росіянами був за 10-15 метрів. Я думав, якщо ворог зараз запригне, мене або розстріляють, або візьмуть в полон і будуть катувати”, — розповів “Каховка”.

За словами військового, більше за все він хвилювався через це, бо не збирався здаватися в полон. А потім зрозумів, що в нього є шанс.

“Я загнув назад ті вусики, викинув десь в сторону ту гранату і став на коліна, було важко. Взяв зброю в одну руку, кидав її вперед, щоб повзти, хапався за різне коріння в окопі і повз в середину. Накопив сили, щоб зробити останній стрибок і застрибнути всередину нори, де медик суміжного підрозділу надав мені всю необхідну допомогу”, — розповів “Каховка”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Лікарі були шоковані! Втратив 2,5 літри крові і 8 годин чекав на евакуацію! Інтерв’ю з “Каховкою”

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