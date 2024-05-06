Вчитель фізкультури погрожував учневі-переселенцю: що кажуть у поліції (відео)

У поліції Києва підвередили, що наразі розбираються з усіма деталями скандалу, який виник у школі №37.

Стосовно скандального інциденту в одній зі шкіл Києва, де вчитель начебто погрожував учню-переселенцю, триває перевірка.

У поліції Києва підвередили, що наразі розбираються з усіма деталями скандалу, який виник у школі №37.

"Подія зареєстрована поліцейськими до журналу єдиного обліку правопорушень. Зараз проводиться перевірка з представниками закладу освіти. З дітьми працюють ювенальні поліцейські", – розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Там додають, що більш детальна інформація буде пізніше – після завершення перевірки. Вчителя не затримували.

Нагадаємо, в Києві, у школі №37, спалахнув конфлікт між вчителем фізкультури та учнем-переселенцем з Луганської області. Вчитель погрожував учневі та обзивав його "сєпарською гнидою" нібито через те, що підліток не так чи не туди поставив швабру.

У школі Києва вчитель погрожував учню-переселенцю

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