Вчитель з Києва почав нестандартно викладати: його відео набирають мільйони переглядів у TikTok

Учні вважають свого вчителя найкращим та не прогулюють уроків.

25-річний Руслан Циганков влаштувався у школу випадково, але дуже скоро знайшов себе у вчителюванні, став улюбленцем дітей та одним із найпопулярніших вчителів Інтернету та навіть подався на премію Global teacher prize.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Мирослава Ганущака.

У столичному ліцеї імені Сервантеса всі діти знають бодай слово іспанською. Руслан Циганков ще дуже молодий, 25 років йому тільки випало, але це те покоління тих майбутніх вчителів, які не бояться експериментів.

Руслан Циганков

Улюбленець юнацтва виглядає неформально. Ще кілька років тому він запалював фанатський сектор Київського "Динамо".

Вчителювати Руслан Циганков почав за оголошенням. Шукав роботу системним адміністратором, а знайшов посаду вчителя інформатики.

"Я хоча закінчив КПІ на спеціальні системи технології кібербезпеки. Але якось це ж вчити дітей, це треба знати, як це робити. Для того, щоб бути вчителем, вже не обов'язково мати педосвіту. І тоді тебе беруть на роботу, як спеціаліста на один рік контракти підписуєш", - каже він.

За рік у вчителюванні Руслан відчув своє покликання. Його уроки, кажуть дітлахи, ніхто не прогулює. І це головний критерій.

Як зазвичай проходять уроки фізики можна побачити у вчительському "Тіктоці". З підручних матеріалів Руслан майструє конструкції, щоб унаочнити закони фізики.

Деякі відео Руслана Ігоровича набрали по кілька мільйонів переглядів.

Руслан Циганков у ТікТок

"Я по приколу вирішив, що можна знімати. І якось воно пішло. Але це не обов'язково. Головне — це любити працювати з дітьми", - каже він.

Його спосіб зацікавити навчанням - бути оригінальним.

"От ми проходимо велику тему Photoshop. І для того, щоб це було їм цікавіше, окрім практичних, іноді я їм кажу, давайте так, сьогодні на практичній роботі, ми замість цієї практичної роботи, ви будете робити меми зі мною, використовуючи усі інструменти, які ми до цього вивчили", - каже педагог.

Руслан ще й волонтер, допомагає фронту. Тому його кабінет - як музей військових артефактів. Серед бойових прапорів та шевронів ЗСУ знайшлось місце і його особливій відзнаці.

"Це подяка від учнів за те, що, на їх думку, за версією учнів школи, я є найкращим вчителем у цьому році. І вона написана від руки", - каже він.

Таке визнання надихнуло Руслана взяти участь у цьогорічному конкурсі вчителів Global teacher prize, що багато років влаштовує громадська організація “Освіторія”.

Крім переможця, який отримає головний приз - один мільйон гривень, куратор премії Наталія Мосійчук традиційно зробить “вибір серцем” - це спецномінація для вчителів із особливими історіями.

Подати заявки на участь у конкурсі можна до 8 липня на сайті премії.

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