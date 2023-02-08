Вчителі заперечують відставання в навчанні українських школярів на цілий рік, але радять, як підтягнути програму

Вчителі нагадують, що що визначити рівень знань школярів по всій країні зараз неможливо і треба зважати на психологічний стан дітей.

Українські школярі можуть відставати від освітньої програми щонайменше на рік, таке заявляє департамент освіти Світового банку. Спершу локдаун через коронавірус, потім - війна і проблеми зі світлом. Відстають від освіти і за кордоном, але в Україні бойові дії ще більше ускладнюють навчання, йдеться в ТСН.

В одній зі столичних шкіл з пів тисячі учнів за списком, очно відвідує заклад лише половина. На канікулах, які цього року тривали понад місяць, вчителі та учні часу не гаяли. “Ми запровадили додаткові консультації онлайн, які ми можемо давати дітям. Протягом січня ми з такими дітьми працювали, які потребували додаткової уваги”, - каже вчителька Наталія Володимирівна.

Вона додає, що стерджувати про різке відставання дітей не можна, адже кожен випадок індивідуальний. Директор школи нагадує, що війна емоційно виснажує і дітей їм необхідна психологічна підтримка. “Вчителям, батькам, психологам працювати з дітьми щодня, без упину розмовляти, найголовніше розмовляти. Обійми. Не соромтесь! Вчителі, директор, неважливо хто ти, якщо дитина побігає з обійми - обійми обов’язково”, - додає вона.

Не забувати і про моральний стан учителів закликають у громадській організції GoGlobal. За їхнім опитуванням, три чверті педагогів відчувають професійне вигорання. “Пропонуємо навчання каскадним методом - це коли професійні психологи навчають вчителів, ті проходить короткий курс і далі йдуть у свої школи і навчають колег”, - пояснюють в організації.

Коридори ж однієї зі шкіл біля Луцька взагалі порожні. У ній немає укриття і від лютого 22 року навчання тут лише онлайн. “Дуже сумуємо за дітьми, але діти отримують знання. Ми створюємо фільми, додатки, мультики. Є проблеми через відключення світла, ми підлаштовується, але бувають аварійні, які ми не можемо передбачити”, - кажуть вчителі.

Вчитель української мови Олександр Черкас викладає одразу в кількох школах. Педагог погоджується, знання багатьох учнів почали кульгати, але комусь онлайн навчання йде й на користь, адже наявний постійний контроль батьків. “Головне видихнути і не хвилюватися, головне зараз - це вижити попри всі умови. Навчання і ці знання нікуди не дінуться. Не гнатися зараз за оцінками, головне зберегти ту базу знань, яка є в дитини, який був на момент, коли почався цей колапс”, - переконує вчитель.

Локдаун, а потім війна: українські школярі відстають на рік від освітньої програми

Він нагадує, що тепер є безліч ресурсів для навчання вдома. Передусім - Усеукраїнська школа онлайн, її уроки можна завантажити й опановувати навіть, коли Інтернету чи світла немає. “Є дуже багато ігрових застосунків з кожного предмета, так і пишеш - математика… і тобі видає купу всього в ігровій формі, можна гратися і таким чином навчатися”, - переконує вчитель.

Учителі зауважують, що визначити рівень знань школярів по всій країні зараз неможливо, бо ж державну підсумкову атестацію скасували ще з часів пандемії, а національний мультипредметний тест складають тільки 11-класники-абітурєнти.

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