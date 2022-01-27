Вчителька побила учня, бо не міг розв'язати приклад: подробиці скандалу в школі на Закарпатті

З дитиною тепер працюватиме психолог.
Четвертокласники із Закарпаття зняли і поширили у Мережі відео зі своєю вчителькою, яка побила учня біля дошки, бо той не міг розв'язати приклад. У школі розгорівся скандал. Долучилася навіть поліція. А от батьки дев'ятирічного хлопчика проблеми у рукоприкладстві педагогині не побачили. Мовляв, сину важко дається математика.
Вже наступного дня у школу викликали усіх батьків четвертокласників. Вони сподівалися - будуть вибачення та пояснення, а натомість почули докори - йдеться 26 січня в сюжеті ТСН.19:30.
Жінка, чий син зняв побиття і виклав в Інтернет, зізнається, що хлопчик і сам не раз бував битий.
"Є багато учителів, які так само поводять себе із дітьми. Але дирекція школи на все закриває очі", - говорить вона.
А на вчительку математики, яка ще й класна керівниця цього четвертого класу, діти постійно жаліються - розповідають мами.
"Вона кричить. На перший поверх із другого чути, як вона кричить. Без штанів можуть стояти у класі. Діти приходять і плачуть, але що із того? Ми нічого не могли довести, бо прямих доказів не було", - розповідає одна з них.
А от мама побитого хлопчика і зараз нічого страшного на відео не побачила. Каже, їй навіть шкода вчительку.
"Це старша жінка, яка робила і віддала життя цій роботі. Не одну дитину випустила зі свого класу, а хтось на цьому зробив великий піар", - зазначає вона.
Після інциденту педагогиня зі школи одразу звільнилася.
У Департаменті освіти припускають, взнаки міг датися вік учительки. Їй 62 і вже за пів року вона планувала звільнитися.
І хоч батьки побитого хлопця писати заяву відмовилися, у поліції відкрили провадження. Педагогині загрожує до року виправних робіт. З учнем працюватиме психолог.
Нагадаємо:
В одеській школі стався інцидент під час уроку. Вчителька не стрималася та лінійкою побила учня. Відео зняли однокласники, після чого його оприлюднив місцевий Telegram-канал. Наразі педагогиня звільнилася з роботи.
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