Вчителька сиділа в телефоні: під Києвом учні до струсу мозку побили третьокласника (відео)

У приватній школі TGI Academy в Ірпені під Києвом однокласники до струсу мозку побили учня третього класу. Інцидент стався на шкільному майданчику, коли вчителька сиділа поруч. Побиття дитини зафільмувала камера відеоспостереження. Мама стверджує, що дитині навіть не викликали швидку. Директорка звинувачення жінки відкидає і каже, що хлопчика обстежили вчителі. Тим часом поліція відкрила дві кримінальних справи.

Мама постраждалого 9-річного хлопчика Валерія Татарчук розповіла про це на своїй сторінці в Facebook. Інцидент стався наприкінці минулого року. Жінка каже, що вирішила розповісти про це лише зараз, коли дитина в безпеці, щоб застерегти інших батьків.

Дитину били, поки вчителька дивилася в телефон

На записі з камер видно, що побиття дитини відбувалося протягом п’яти хвилин. Мама постраждалого хлопчика каже, що за цей час не було жодної реакції від вчителів школи. За словами Валерії Татарчук, коли її сина били, вчителька сиділа поруч і була зайнята своїми справами в телефоні.

“Син отримав удар ногою в голову ззаду, після чого лежав на землі близько 30 секунд нерухомо і, швидше за все, без свідомості. У цей час зверху на ньому сиділа якась дитина і нанесла ще удар”, – розповідає Валерія Татарчук.

Дитину забрали після уроків заплаканого і з набряклим обличчям. Вчителька пояснила, що в дітей на вулиці стався конфлікт, але його вже “розібрали”, стверджує мама. Лише вдома хлопчик розповів батькам, що сталося.

У хлопчика діагностували струс мозку

“На ранок я звернулася до директорки і власниці школи Валентини Швед з проханням прояснити, що відбулось і надати мені відео. Виявилося, що сину не надали першу медичну допомогу, не викликали швидку, бо вчителька “на око провела діагностику” дитини і вирішила, що все ок. Звісно, школа не повідомила поліцію, нас (про те що насправді відбулося), від батьків дітей, які приймали в цьому участь і знаходились на майданчику, теж все приховали. Вину вирішили перекласти на 9-річну дитину, яка вдарила ногою по голові сина і на нього самого, бо сам винен, адже він не вміє гратися з дітьми”, – стерджує Валерія Татарчук.

За словами мами, після побиття дитині було зле. Наступного дня він пожалівся на запаморочення, каже мама. У хлопчика діагностували струс мозку і він потрапив до лікарні.

Мама звинувачує вчителів у булінгу

Валерія Татарчук каже, що одразу не забрала сина з приватної школи, щоб не піддавати його ще більшому стресу, та просила вжити заходів керівництво навчального закладу щодо протидії булінгу.

“Коли я побачила, що вчителі і працівники школи почали булити мою дитину, наприклад, один з вчителів пояснював моєму сину, що таке кримінальний кодекс і яку відповідальність буде нести дитина, якщо буде порушувати “правила школи”, бо він же сам винен у всьому. Після цього я відразу забрала його і написала заяву в поліцію, в Ірпінський відділ освіти, Державну службу якості освіти та в інші заклади”, – розповідає мама.

Відповідальність перекладають одне на одного

За її словами, у межах перевірок її заяв з’ясувалося, що TGI Academy не має ліцензії на проведення освітньої діяльності, а вчителі школи – ФОПи, договори про надання послуг з якими були укладені лише на п’ять днів.

"Окрім того, хочу застерегти тих, хто віддає своїх дітей в приватний заклад від підписання купи договорів на ТОВ і на ФОП. В TGI Academy нам дали підписати два таких договори, під приводом “ТОВ це зі школою, а ФОП то гуртки”. Після того як мого сина побили виявилося, що то сталося в позаурочний час і за це несе відповідальність ФОП. Іншими словами – ніхто зі школи. Хоча все відбувалося на шкільному майданчику в присутності викладача! І між цими двома договорами не знайдеш врешті винного, бо всі перекладають відповідальність одне на одного”, – стверджує Валерія Татарчук.

Директорка заперечує звинувачення мами

У школі не заперечують факт побиття дитини на майданчику. Її засновниця та керівниця Валентина Швед-Гірняк заявила, що “відчуває відповідальність” за ситуацію з сином Валерії Татарчук. Утім, директорка заперечує звинувачення мами.

За її словами, конфліктна ситуація на майданчику сталася між дітьми третього класу, які не поділили між собою сніжки. Після словесної перепалки дівчинка завдала удару хлопчику.

“На момент інциденту на майданчику знаходилися працівники школи, які здійснюють нагляд за дітьми в позаурочний час. На жаль, врегулювали конфлікт на етапі його зародження не вдалося. Після завдання удару, працівники ліцею підійшли до хлопчика і уточнили як він почувається (опубліковане відео демонструє частину ситуації і завершується на цьому моменті), він відповів, що все добре”, – стверджує Валентина Швед-Гірняк.

Чому не викликали швидку

Директорка каже, що всі працівники школи володіють практичними навичками надання домедичної допомоги дітям, тому швидку допомогу після побиття хлопчика не викликали.

“Учень був кваліфіковано обстежений на наявність тілесних ушкоджень. Так як не було ні видимих травм, та від хлопчика не надходило скарг на погане самопочуття, і він хотів продовжити гру, тому швидку допомогу не викликали. Протягом подальшого перебування в ліцеї за учнем ретельно спостерігали, та повідомили про ситуацію батька, коли той забирав сина додому”, – каже Валентина Швед-Гірняк.

У школі після інциденту провели зустрічі з обома родинами, діти яких брали участь у конфлікті, провели внутрішнє розслідування та звільнили вчительку, яка дивилася за дітьми.

“Ми запропонували пані Валерії залучити індивідуального тьютора-наставника для її сина, та розробили індивідуальний комплекс заходів для полегшення продовження навчання та налагодження соціалізації, однак родина прийняла рішення про зміну закладу освіти”, – зазначила керівниця школи.

Директорка спростовує заяву мами

Валентина Швед-Гірняк спростовує заяву мами постраждалого хлопчика про відсутність ліцензії у школи та про наявність неоформлених працівників. За її словами, ця інформація не відповідає дійсності.

“ПЗЗСО “Ірпіньський ліцей “Ті Джі Ай академія” здійснює свою діяльність на основі ліцензії на провадження освітньої діяльності закладу освіти (згідно Розпорядження КОДА № 659 від 22 вересня 2022 року про видачу ліцензії). Всі працівники ліцею (більше 11 педагогічних працівників, обслуговуючий персонал, інші працівники) офіційно працевлаштовані згідно норм трудового законодавства, і ми чесно сплачуємо всі податки до державного бюджету”, – каже директорка.

Ліцензія також доступна на сайті школи. Валентина Швед-Гірняк додає, що їй прикро, що подібна ситуація мала місце у школі. Утім, за її словами, керівництво доклало всіх зусиль, щоб зменшити її наслідки як на учасників конфлікту, так і загалом на середовище у школі.

Поліція відкрила два кримінальних провадження

У Національній поліції в Київській області повідомили ТСН.ua, що за фактом побиття дитини відкрите кримінальне провадження за ст. 126 – побої і мордування. Також триває досудове розслідування за ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

Правоохоронці закликають дітей не мовчати про випадки булінгу чи цькування, з якими стикаються вони або їхні однолітки.

У школі в Ірпені побили дитину до струсу мозку

Нагадаємо, в Україні злочинна організація продавала дітей за кордон. Грошова винагорода за дитину – від 50 до 70 тисяч євро. Новонароджених продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства.

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