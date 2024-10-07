Педагогиня з Івано-Франківська стала найкращою вчителькою України і виграла 1 млн гривень

Цими вихідними Україна дізналася ім'я найкращої вчительки року. Переможницю оголосили під час церемонії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Тріумфаторкою стала вчителька початкових класів із Івано-Франківська Леся Павлюк. Педагогиня сподівається: завядки заходу її професія стане ще популярнішою та затребуванішою.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Стали відомі результати конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2024. Найкращих педагогів обрали із поміж 3 тисяч учасників. Ці вчителі живуть у різних містах і селах. У когось бойові дії точаться прямо під боком. Хтось від фронту далеко. Але усіх їх об'єднує бажання змінити освіту, зробивши її більш цікавою для дітей.

"Ми щороку, коли збираємо заявки вчителів, ми думаємо: ну ми вже тисячі зібрали. вже не знайдемо нових зірок. Але щороку знаходимо неймовірні історії українських вчителів, які нас дуже надихають. Цьогорічна десятка неймовірна", - каже директорка ГС "Освіторія" Анна Сидорук.

Global Teacher Prize Ukraine 2024

Прем'єр, міністр освіти і науки та перша леді України дякують педагогам за те, що не зраджують професії. Олена Зеленська навіть пропонує зробити День вчителя фіксованою датою.

"У наших захисників є дата - перше жовтня. і ми всі це знаємо. І вчителі теж достойні того, щоб їх дату знали всі. І вона була стабільною кожного року в один і той самий день", - каже Олена Зеленська.

Олена Зеленська

Педагогам вручають цінні подарунки та вітають переможців різних номінацій. Свій "Вибір серцем" вже традиційно зробила і ведуча 1+1 та кураторка премії Наталія Мосейчук. Цьогоріч вона вирішила відзначити вчителя історії з Дніпра. Євген Кравченко викладає в освітніх осередках "Школи Супергероїв", навчаючи діток, які нині боряться за життя у лікарнях.

Євген Кравченко

"Це робота, де треба ділитися не тільки знаннями, це треба постійно брати шмат свого серця і віддавати дітям. У нього є мужність бути зі своїми дітьми до кінця", - каже кураторка Teacher Prize Ukraine Наталія Мосейчук.

Головну переможницю року зала вітала стоячи. Леся Павлюк - вчителька з Івано-Франківська. Одна із перших у своєму закладі почала працювати з інклюзивним класом ще до шкільної реформи. Своїми знаннями ділиться не лише із дітками, але й колегами-педагогами, розробляє методичні посібники та курси. Кращою її визнали також у номінаціі "Народний вчитель". На яку саме освітню мрію витратить виграний мільйон - ще не визначилася.

"На премію я подаюся вже втретє. Я писала освітню мрію. Цього року я побачила, що цей пункт не оцінюється і я його пропустила. Але у мене є кілька ідей для співпраці не тільки з учнями. Я їх в голові уже формулюю і думаю, що вони мають здійснитися", - каже переможниця Global Teacher Prize Ukraine 2024 Леся Павлюк.

Учні її обожнюють: що відомо про найкращу вчительку року та куди вона витратить виграний мільйон?

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