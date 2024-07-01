Вчителька з України розробила унікальну методику для дітей із особливими освітніми потребами

У Дніпрі вчителька біології розробила систему корекції для дітей, що мають особливі освітні потреби. Віра Собар самотужки подолала дислексію у власного сина, у час коли цю проблему в Україні ще ігнорували. Та коли почала працювати в школі, помітила чимало дітей зі схожими проблемами, які можна владнати. Тож стала ще й корекційною педагогинею. Нині Віра Собар подалася на конкурс Global Teacher Prize. Каже: насамперед для того, аби більше розказати про особливості деяких школярів. Тож закликає батьків та педагогів не закривати очі на цю проблему, а вирішувати її.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Віра Собар мріяла бути лікаркою, натомість вивчилася на біолога. Улюблену науку почала викладати у школі.

Працювала вчителькою біології у школі, коли помітила: деякі учні не могли навчитися читати чи запамʼятати матеріал. І це були не лінощі, - визнавали педагоги.

Навчання у школі

"Памʼять дуже короткочасна, дуже важко тримати інформацію, яку він отримував. От сьогодні проговорили, усе повторив. На завтра він прийшов - як білий листочок", - директорка школи №24 Ірина Дмитрієва.

Директорка школи №24 Ірина Дмитрієва.

Що це не провина такої дитини, а особливість роботи мозку - пані Віра знала не з чуток. Її старший син Максим вже дорослий та з дипломом. Втім його навчання ще з початкових класів школи було нелегким - згадує мама.

"Всю початкову школу це - була боротьба, щоденна боротьба з цими домашніми завданнями! Я не розуміла, як так можна - не вміти читати. Він не міг запамʼятати букву Н. У нас всі стіни були обклеєні цими буквами, ми ходили і по лікарях, і до психологів. І мені ніхто нічого не міг сказати", - каже Віра Собар, вчителька.

Працювати з такими особливостями сина пані Віра намагалася самотужки. Знайшла методики на іноземних сайтах та адаптувала їх українською. Щоденні домашні заняття таки дали результат.

Максим Собар

Що в її сина дислексія, тобто складність із перекодуванням звуків у символи і навпаки, пані Віра зрозуміла із наукових робіт закордонних фахівців. Згодом цю особливість в дитини таки підтвердити лікарі в Україні.

"Мозок дислектиків обробляє інформацію інакше. Будемо задіювати інші структури, інші ділянки кори головного мозку, щоб сформувати той необхідний для нас нейронний звʼязок: звук А звучить так, а символ пишеться ось так. Пальчиком по кольоровому піску - так легше закодувати звуки у символи, що їх означають", - каже Віра Собар, вчителька.

Залучити не лише зір та слух - пані Віра пояснює, як робить навчання і цікавим, і ефективним.

"Ми задіюємо рецептори пальчиків. І вони допомагають, якщо є порушення сприймання фонем - звуків мови окремих у дислектиків, то це допомагає їм навчитися співвідносити звук із письмовим символом", - каже педагогиня.

Літери з різноманітних матеріалів, як елементи гри, вправи на просторову уяву або завдання на компʼютері - вчителька використовує різноманітні підходи.

Свою допомогу дітям з дислексією у школі вчителька біології запропонувала чотири роки тому. Спочатку була асистентом педагога, згодом здобула освіту дефектолога. Відтоді працює ще й корекційним педагогом.

Віра Собар

"Потрібно максимально надати дитині допомогу під час початкової школи, а от після закінчення перехідного періоду у дитини, після цього взагалі все виходить дуже рівно і прекрасно", - пояснює Віра Собар.

Десятеро дітей у цій школі користуються такою допомогою. Все - безоплатно для батьків. Водночас директорка визнає: чимало батьків не хочуть визнавати особливості дітей, що потребують допомоги у навчанні. Аби цього нарешті перестали соромитися, пані Віра розповідає про власний досвід публічно. І задля цього подалася на конкурс Global Teacher Prize.

Її старший син здав біологію на відмінно, самотужки вивчився на перукаря, кермує авто та працює на виробництві товарів для агросектору. І каже - у свої 23 роки своїм успіхом передусім завдячує мамі.

"Я дуже прошу вчителів не соромитися, говорити про себе, заявляти, ділитися своїми методиками, своїми поглядами, не боятися, знаєте, оцих вертикальних звʼязків", - каже Наталія Мосейчук, ведуча ТСН, кураторка премії Global Teacher Prize.

Переможця Global Teacher Prize. в Україні оберуть у жовтні. Подати заявку до восьмого липня можуть вчителі, або замість них - учні, батьки чи колеги.

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