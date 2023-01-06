Вчительку із Херсона запросили викладати українську до Оксфорда: британці фанатіють від фрази “смерть ворогам”

На одній з найбільших онлайн платформ з вивчення мов, українську почали освоювати 1 мільйон 300 тисяч людей. За даними BBC, вивчення української зросло на півтори тисячі відсотків за останні пів року в Німеччині, Польщі та Чехії. А в Британії піднялось з 37-го на 17-місце серед інших мов. Один з найпопулярніших університетів світу - Оксфорд навіть запросив нашу вчительку з Херсону викладати, йдеться в ТСН.

Алекс - корінний британець - не має ані українського коріння, ані родичів Україні, але активно вчить українську мову. Увесь його дім поблизу Оксфорду нагадує про Україну - скрізь прапори, орнаменти і навіть заставка в телефоні. А на столі, каже, найчастіше голубці. “Я надихнувся ще Революцією Гідності у 2013, треба було ще тоді почати вчити. А нині, з новим вторгненням 24-го, я захотів вивчити мову, щоб одного дня поїхати до України”, - розповідає Алекс.

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На його удачу, в його британському домі поселилась справжня вчителька української Інна Сопрончук з Херсона. “6 років я вже викладаю українську мову як іноземцям”, - розповідає вона.

Місяць жила під окупацією, потім змогла виїхати. Чоловік пішов на війну захищати Україну, а Інна вирішила популяризувати українську в світі. “Я зробила розсилку серед британських університетів, де запропонувала їм викладати свій курс і Оксфорд відгукнувся і сказав, будь ласка, приїжджайте, нам цікаво”, - ділиться Інна.

Незабаром її чекає ціла група студентів, яка зібралась напрочуд швидко. І якщо раніше за статистикою українську вчили лише ті, хто має коріння, щоби возєднатися з родичами, то зараз це люди, які нічого спільного з Україною не мають. Вся група британців. “Звичайно треба почати з алфавіту. Переходимо до базових слів, фраз - привіт, доброго ранку, добрий день. Багато з цих фраз вони вже знають, як доброго вечора, ми з України”, - розповідає вчителька.

Найскладніше даються відмінки. “Вони такі - чому там була подруга, а тут подрузі?”, - додає Інна.

У соцмережах це вже стало трендом, коли люди з інших країн хизуються, своїми успіхами у вивченні української - як Аделіна з Казахстану, чи Марк з Америки, а ще Ориельєн з Франції, а також Рікочан з Японії і Джессіка з Канади.

Найшвидше, на практиці Інни, людина стала вільно говорити за три місяці інтенсивного вивчення. Інна каже, найлегше іноземцям запам’ятовуються картки, де зображені картинки і потім це підкріплюється словами. Радить українцям з британських родин, беручи предмет, озвучувати, що це. Тоді буде стовідсоткове запам'ятовування.

“Моя улюблена фраза - смерть ворогам. Дуже люблю як вона скочується з язика”, - сміється один із учнів.

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