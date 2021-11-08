Вчительський булінг: як реагувати, коли педагоги ображають і принижують школярів

Фахівці радять писати заяву до директора та навіть поліції.

Мама школярки дізналася, що її дитину та інших учнів класу ображають у школі. Робив це вчитель. Ця мама звернулася до "Сніданку", але більшість батьків бояться розголосу, а тому воліють мовчати.

Проте експерти запевняють: лише надавши розголосу ситуації можна відстояти та захистити права своєї дитини. Чи мають право діти фіксувати учителя на аудіо, чи відео запис та куди потім звертатися - у Сніданку з 1+1.

Маму школярки Маргариту Жданову занепокоїло, що донька неодноразово приходила зі школи пригнічена, мовляв, вчителька кричить на дітей. Жінка - юристка, а тому взялася вирішувати питання по-діловому: "Сказала дитині, щоб вона записала на диктофон. Дитина через якийсь час прислала мені аудіо запис з записом крику вчителя, там вчитель називала дітей свинями".

Жінка написала скаргу до директора, департаменту освіти, поліції та освітнього омбудсмена. "Директор тоді відповів... Вони взагалі вигадали юридичне ноу-хау - признати запис не дійсним, бо без згоди вчителя він здійснювався", - каже жінка.

За словами мами, коли на цю ситуацію відреагував освітній омбудсмен - визначив, що запис цілком правомірний - адміністрація школи надала відповідь, що проведе тренінги та буде стежити за емоційним станом працівників. Проте згодом вчителька пішла зі школи за власним бажанням.

Учительський булінг: чи мають право діти фіксувати викладача на аудіо чи відео

Адвокат Роман Бондаренко запевняє: якщо порушують права людини, то ці порушення можна фіксувати, аби надалі використовувати як захист у суді: "Коли вчитель кричить на дітей, обзиває їх, то це в першу чергу порушення гідності дитини. Це право, яке має кожна людина, зокрема і дитина. Коли вчитель кричить ображає, він порушує права людини".

Якщо ж провину вчителя доведуть, то йому загрожує дисциплінарне покарання - це догана, або навіть звільнення - вирішує адміністрація школи. "Крім цього може бути вчитель такий притягнутий до адміністративного покарання – за булінг – тобто фізичне психологічне насильство над дітьми", - пояснив юрист.

Аби довести автентичність і відповідність аудіо, чи відеозапису - мають провести експертизу, цим займається суд. Крім записів доказами можуть бути і покази свідків: дітей або батьків, які були присутні, запевняє експерт. "Якщо немає зустрічного руху зі сторони директора чи школи, то звертатися до журналістів і робити такі випадки публічними. Коли запис, чи аудіо-відео з'являється в соцмережах, на телебачені - директор школи повинен реагувати. Реагувати він повинен відповідно до закону, а не до власних переконань", - пояснив Роман Бондаренко.

Якщо ж адміністрація школи та управління освіти не реагує, то експерт радить звертатися до Міністерства освіти та писати листи до освітнього омбудсмена.

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