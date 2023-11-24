Вчити потрібно вже зараз: кого зобов'яжуть знати англійську мову і які зміни чекають на українців

В Україні англійську мову можуть почати вивчати ще з дитсадка.

Верховна Рада зробила крок до зміни статусу англійської мови в Україні. Народні депутати підтримали відповідний законопроєкт у першому читанні. А уряд уже запустив програму з популяризації англійської - Future Perfect. Вона має допомогти українцям покращити свої знання.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

Як під час війни знадобилось знання англійської мови

Першокурсники Київського національного лінгвістичного університету кажуть, що англійську почали вивчати задовго до вступу. Старшокурсники вже потроху поєднують навчання з роботою. Але знання англійської їм особливо стало в пригоді під час повномасштабного вторгнення.



"Перекладали військовим інструкції для використання техніки. Були одними з перших, здається, хто перекладали про Бучу, про Ірпінь", - кажуть студенти.

Візити іноземних делегацій, виступи на міжнародних аренах, поширення новин у соцмережах на західну аудиторію - усе це теж потребує високого рівня володіння англійською.

Дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології показує, що майже кожен другий опитаний не може навіть прочитати і зрозуміти короткий текст. І лише 23% - легко говорять англійською в побуті й на роботі.

Статистика знань української мови

Що відомо про проєкт Future Perfect

Змінити це має мовна програма Future Perfect, яка з'явилася за ініціативи президента Зеленського.

"Це довгостроковий проєкт. Зараз наш план розроблений до 2030 року і по цьому річному плану ми дивимося, які категорії будуть у пріоритеті. На 2024 рік це, наприклад, буде реформа освіти всіх рівнів, щоб підсилити нашу систему освіти", - каже аналітикиня спільних проєктів Мінцифри та Фонду Східна Європа Тетяна Приходько.

Норму із закону щодо скасування українського дубляжу вилучили. Саме вона викликала найбільше обговорень у суспільстві. І законопроєкт у такому вигляді підтримала Верховна Рада. Але перед тим як він потрапить на підпис до президента, нардепи ще мають розглянути його в другому читанні.

Урядовці пропонують запровадити вивчення англійської для дошкільнят. І змінити підходи в школах та вишах. До викладання залучатимуть носіїв мови - нейтів-спікерів. Учителям оплачуватимуть навчання та стажування. А саме оцінювання знань має стати більш прозорим.

Де можна вивчати англійську мову

Перші сервіси з допомоги вже презентували - це платформа "Промова". На ній українці вже мають преміум-доступ до всіх мовних курсів на 3 роки. І скористатися цією можливістю можуть геть і початківці. Другий - "Емпавер", який на відміну від "Промови", вимагає допомоги викладача. Він створений для вишів. І поділився ним із українцями Кембриджський університет. Його адаптацією займалися десятки людей із різних підрозділів.

"Це наш бестселер світовий. Він себе дуже позитивно зарекомендував і багато країн ним ефективно користуються", - каже консультантка екзаменаційного департаменту Кембриджського університету в Україні Дарина Сіжук.

Англійську використовуватимуть поряд з українською

У цьому університеті в наступному семестрі вже планують випробувати його ефективність. Поступова зміна статусу англійської має стати помітною й у всіх інших сферах. Дублювання інформації - у транспорті, на афішах та на вебсайтах державних установ.

"Результатом запровадження закону стане більше використання англійської мови поряд з українською в донесенні культурної інформації тим, хто знаходитиметься на території України - іноземцям, туристам", - каже т.в.о міністра культури та інформаційно політики Ростислав Карандєєва.



А ще планують запровадити обов'язкову вимогу володіти англійською на рівні В2 для всіх категорій держслужбовців. Щоправда, з термінами поки не визначилася. Майже всі зміни, запропоновані в проєкті закону, набуватимуть чинності щонайменше через 2 роки після скасування дії воєнного стану. Але, наголошують урядовці, вчити англійську варто починати вже зараз. До того ж - заохочувати планують грошима. Подібно до "Єпідтримки" під час ковіду, держава платитиме й за вивчення англійської.

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Нагадаємо, в Україні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про надання англійській мові статусу міжнародної.

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