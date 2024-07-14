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Вчитись землеробству, як у країнах вічної спеки: які наслідки для України може мати зміна клімату

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Вчитись землеробству, як у країнах вічної спеки: які наслідки для України може мати зміна клімату

Пік спеки в Україні / Фото: ТСН.ua

Зі спекою доведеться жити постійно. Кліматологи кажуть – останні 12 місяці температура на 1,5 градусів вища за прогнози.

Саме сьогодні починається пік спеки в Україні. Обпечена вся Європа і ми разом з нею. Температуру цих опіків видно на карті: чим темніше, тим спекотніше. Від сьогодні і до 17 липня на Півдні, у Центрі і на Сході України жарінь може сягати 40-ка градусів, кажуть синоптики. Трошки полегшає з 16-го числа у західних областях. А з 18-го – на Житомирщині, Київщині і Чернігівщині.

Ну а поки через аномальну спеку палають енергооб'єкти. У західному регіоні через пожежу вимикалась високовольтна лінія, повідомили в Міненерго. Але пожежу вже ліквідували.

Як підігріває спеку війна? Що буде з урожаєм і цінами на харчі? Як викручуються наші землероби? А наостанок – прості поради, що рятують життя: як захистити від палючого сонця свій дім. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Зі спекою доведеться жити постійно. Кліматологи кажуть – останні 12 місяці температура на 1,5 градусів вища за прогнози. А це означає – клімат планети стрімко змінюється. Навіть випереджаючи найгірші очікування. Україна ж цьогоріч в епіцентрі оцих багряних фарб на температурній карті. Кліматологи впевнені, одна з причин – війна. Адже кожен постріл чи вибух – це додатковий викид парникових газів. А значить – велика шкода для клімату.

І для наших гаманців. Україна – велика аграрна країна. І от коли починається спека, виростає потреба в поливі.

"А поливне землеробство впирається в дві речі, які на сьогоднішній момент є в дефіциті.Це електрика і вода", – каже економіст Олег Пендзин.

А це означає неминуче зменшення врожаю.

Фермер Віктор Шеремет займається сільським господарством близько 30и років. Каже, що останні 10 років кліматичні зміни відчуваються дуже.

Фермери намагаються пристосовуватися. Однак виростити будь що в таких погодних умовах – мистецтво.

"Ми вночі орали і одразу цю сиру землю сіяли, щоб не дати можливість пересохнути землі", – розповідає фермер.

Тепер землю взагалі перестали орати.

На іншому полі цьогоріч зберуть два врожаї – лиш змолотили озимий ячмінь і одразу ж посіяли просо. Однак шкода від спеки набагато більша.

Сонях – це найбільш спекостійка рослина. Однак фермери кажуть, якщо до кінця цього місяця, тобто наступні два тижні  не задощить, ми будемо очікувати на падіння урожаю від 10 відсотків  і на деякі культури аж до 50 відсотків.

Тобто в деяких засіках буде лише половина від очікуваного, а може не буде і зовсім

"Овочі, ягідні культури – це навіть не рентабельно вирощувати,якщо нема зрошування. Польові культури – кукурудза, соя найбільш вибагливі до вологи. Якщо клімат і буде такий жаркий, то будемо відмовлятися від посіву", – каже фермер.

А все це означає – підвищення цін для нас із вами.

"Чим жаркіше, тим, напевно, в вересні, в жовтні ми побачимо трошки більшу ціну на продукти харчування", – попереджає економіст Олег Пендзин.

На жаль, теж саме із присадибними ділянками. Люди криком кричать, що у них все погоріло.  А поливати не дають відключення електрики. Тож запаси на зиму будуть явно меншими. А базари водночас дорожчими. Доведеться вчитись землеробству, як у країнах вічної спеки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

ПІК СПЕКИ розпочинається! Яку несподівану вигоду отримає Україна від зміни клімату? 

Пік спеки розпочинається! Яку несподівану вигоду отримає Україна від зміни клімату?

Пік спеки розпочинається! Яку несподівану вигоду отримає Україна від зміни клімату?

Раніше ми писали, що робити в аномальну спеку, щоб охолодити організм та почуватися добре.

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