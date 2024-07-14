Вчитись землеробству, як у країнах вічної спеки: які наслідки для України може мати зміна клімату

Зі спекою доведеться жити постійно. Кліматологи кажуть – останні 12 місяці температура на 1,5 градусів вища за прогнози.

Саме сьогодні починається пік спеки в Україні. Обпечена вся Європа і ми разом з нею. Температуру цих опіків видно на карті: чим темніше, тим спекотніше. Від сьогодні і до 17 липня на Півдні, у Центрі і на Сході України жарінь може сягати 40-ка градусів, кажуть синоптики. Трошки полегшає з 16-го числа у західних областях. А з 18-го – на Житомирщині, Київщині і Чернігівщині.

Ну а поки через аномальну спеку палають енергооб'єкти. У західному регіоні через пожежу вимикалась високовольтна лінія, повідомили в Міненерго. Але пожежу вже ліквідували.

Як підігріває спеку війна? Що буде з урожаєм і цінами на харчі? Як викручуються наші землероби? А наостанок – прості поради, що рятують життя: як захистити від палючого сонця свій дім. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Зі спекою доведеться жити постійно. Кліматологи кажуть – останні 12 місяці температура на 1,5 градусів вища за прогнози. А це означає – клімат планети стрімко змінюється. Навіть випереджаючи найгірші очікування. Україна ж цьогоріч в епіцентрі оцих багряних фарб на температурній карті. Кліматологи впевнені, одна з причин – війна. Адже кожен постріл чи вибух – це додатковий викид парникових газів. А значить – велика шкода для клімату.

І для наших гаманців. Україна – велика аграрна країна. І от коли починається спека, виростає потреба в поливі.

"А поливне землеробство впирається в дві речі, які на сьогоднішній момент є в дефіциті.Це електрика і вода", – каже економіст Олег Пендзин.

А це означає неминуче зменшення врожаю.

Фермер Віктор Шеремет займається сільським господарством близько 30и років. Каже, що останні 10 років кліматичні зміни відчуваються дуже.

Фермери намагаються пристосовуватися. Однак виростити будь що в таких погодних умовах – мистецтво.

"Ми вночі орали і одразу цю сиру землю сіяли, щоб не дати можливість пересохнути землі", – розповідає фермер.

Тепер землю взагалі перестали орати.

На іншому полі цьогоріч зберуть два врожаї – лиш змолотили озимий ячмінь і одразу ж посіяли просо. Однак шкода від спеки набагато більша.

Сонях – це найбільш спекостійка рослина. Однак фермери кажуть, якщо до кінця цього місяця, тобто наступні два тижні не задощить, ми будемо очікувати на падіння урожаю від 10 відсотків і на деякі культури аж до 50 відсотків.

Тобто в деяких засіках буде лише половина від очікуваного, а може не буде і зовсім

"Овочі, ягідні культури – це навіть не рентабельно вирощувати,якщо нема зрошування. Польові культури – кукурудза, соя найбільш вибагливі до вологи. Якщо клімат і буде такий жаркий, то будемо відмовлятися від посіву", – каже фермер.

А все це означає – підвищення цін для нас із вами.

"Чим жаркіше, тим, напевно, в вересні, в жовтні ми побачимо трошки більшу ціну на продукти харчування", – попереджає економіст Олег Пендзин.

На жаль, теж саме із присадибними ділянками. Люди криком кричать, що у них все погоріло. А поливати не дають відключення електрики. Тож запаси на зиму будуть явно меншими. А базари водночас дорожчими. Доведеться вчитись землеробству, як у країнах вічної спеки.

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ПІК СПЕКИ розпочинається! Яку несподівану вигоду отримає Україна від зміни клімату?

Пік спеки розпочинається! Яку несподівану вигоду отримає Україна від зміни клімату?

Раніше ми писали, що робити в аномальну спеку, щоб охолодити організм та почуватися добре.

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