Вчителя з Тернополя змусили повертати понад 71 000 гривень пенсії

Вчитель повернув державі пенсію, яку отримував незаконно

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Вчителя з Тернополя оштрафували на понад 71 000 гривень та змусили повертати усі пенсійні виплати через махінації із фальшивими довідками про інвалідність.

Про це йдеться у вироку Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

Як чоловік оформив пенсію

Як встановив суд, педагог, маючи вищу освіту та не маючи жодних реальних ознак інвалідності, вирішив незаконно почати отримувати пенсію. Не пізніше 22 червня 2023 року він вступив у змову з невстановленим посередником, який залучив до схеми лікаря-невропатолога КНП «Лікувальний діагностично-консультативний центр» Кам`янець-Подільської міської ради.

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«Для реалізації плану вчитель передав свої персональні дані, на основі яких лікарка виготовила фальшиві медичні виписки про нібито проходження ним лікування у денному стаціонарі у 2021 та 2022 роках. У фіктивні документи внесли діагнози про хронічні захворювання поперекового відділу хребта та порушення функцій рухів, завіривши їх особистою печаткою лікарки. Надалі медик склала підроблену офіційну форму №088/о („Направлення на МСЕК“)», — йдеться у матеріалах суду.

На підставі поданої ним заяви та пакету фіктивних документів йому призначили пенсію по інвалідності.

Загалом у період з 28 червня 2023 року по 1 липня 2025 року підсудний шахрайським шляхом отримав із державного бюджету пенсійні виплати на загальну суму 71 408 гривень, які використав на власний розсуд, завдавши державі матеріальної шкоди.

Чоловік провину визнав та повернув пенсію державі

Під час судового засідання сторони кримінального провадження заявили про укладення угоди про визнання винуватості. Педагог беззастережно визнав свою провину в підробці, використанні фальшивих документів та шахрайстві за попередньою змовою групою осіб.

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До проголошення вироку обвинувачений повністю відшкодував Пенсійному фонду завдані збитки в сумі 71 408 гривень, а також добровільно сплатив благодійну пожертву (донат) на користь Збройних сил України в розмірі 30 000 гривень.

Вирок суду

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за частинами 3 і 4 статті 358 та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, йому призначили остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 4 201 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 71 417 гривень. Засуджений має право оскаржити вирок в апеляційному порядку протягом 30 днів.

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